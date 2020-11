Klop: Salah je negativan na kovid-19

Jirgen Klop, menadžer Liverpula, otkrio je da je Mohamed Salah bio negativan na virus korona i da će proći neophodne testove uoči utakmice Lige šampiona protiv Atalante.

Nakon pobjede rezultatom 3:0 protiv Lestera u Premier ligi u nedjelju, Klop je rekao da je egipatski reprezentativac bio na negativnom testu te da će u ponedjeljak trenirati.

"To je ono što sam čuo, da je negativan. U ponedjeljak imamo testiranje UEFA-e i prilično sam siguran da će i on biti tu. Može u ponedjeljak trenirati s nama. Imamo dva testa u sljedeća dva dana, pa će i on biti testiran", kazao je Klop.

Salah je postigao jedan gol i asistirao Sadiju Maneu u pobjedi rezultatom 5:0 u prvom duelu sa Atalantom u grupi D Lige šampiona.

Salah je bio pozitivan na virus korona 13. novembra tokom priprema sa reprezentacijom Egipta. Ukoliko bude negativan na testiranjima pred ogled sa klubom iz Bergama, Klop će moći računati na njega.

Duel četvrtog kola grupe D između Liverpula i Atalante igraće se u srijedu na Anfieldu sa početkom u 21 sat.