Klop bjesnio pa cenzurisan

Menadžer Liverpula Jirgen Klop oštro je kritikovao TV kuće zbog prenatrpanog rasporeda.

Nijemac je, poslije pobjede nad Lesterom (3:0) u Premijer ligi, iskoristio da upozori na to što se zbog čestih utakmicama igrači povređuju i troše.

To je najbolje na svojoj koži osjetio aktuelni šampion Engleske jer mu je skoro pola tima povrijeđeno.

Klop smatra da je nehumano da se igra u ovakvom ritmu, kada se još pogledaju utakmice reprezentacija, i napadao televizijske kuće Skaj sport i BT sport.

"Znam da vas u TV kućama nije briga za to, to i jeste problem. Ako se vi i BT sport ne dogovorite, mi smo svi gotovi. Ako nastavimo da igramo srijedom i četvrtkom, a vikendom u Premijer ligi, nisam siguran da ćemo sezonu završiti sa 11 zdravih igrača. Nije vas briga", ponavljao je Klop u izjavi za Skaj sport.

Da sve dobije jaču notu, Skaj nije objavio tu njegovu izjavu.

Jurgen Klopp on injuries and the broadcasting schedule. This part of his interview wasn’t aired by Sky, probably because he was speaking absolute facts. Well in, Jurgen! pic.twitter.com/lrW50IycIV