"Klop idealan za selektora Njemačke"

​Menadžer Liverpula Jirgen Klop je idealan za selektora Njemačke, izjavio je bivši fudbalski reprezentativac ove zemlje Mihael Balak.

Klop (56) je prije mjesec dana objavio da odlazi iz Liverpula na kraju sezone. Njemački trener je najavio da planira da se odmori godinu dana prije nego što pronađe novi angažman.

"Klop bi bio idealan za selektora Njemačke, jer on 'simboliše sve njemačke stavove', ljudima bi se to svidelo", rekao je Balak za britanski podkast "Futbols grejtest".

Klop je prije Liverpula trenirao Borusiju Dortmund i Majnc.

"U normalnom razvoju njegove karijere jednog dana bi trebalo da postane selektor njemačke reprezentacije. Voljeli bismo da se to dogodi jednog dana, jer on ima taj kvalitet i karakter, koji simboliše sve njemačke stavove. Potreban nam je vođa kao što je on. Mislim da bi se to svidjelo navijačima", dodao je Balak.

Selektor njemačke reprezentacije je Julijan Nagelsman, koji ima ugovor do kraja Evropskog prvenstva. Kontinentalni šampionat će biti održan od 14. juna do 14. jula u Njemačkoj.

Balak je rekao da mu je teško da gleda reprezentaciju Njemačke, koja u posljednjih nekoliko godina bilježi nezadovoljavajuće rezultate.

"Malo smo izgubili našu najveću snagu, a to su disciplina, ravnoteža i mentalitet. To je toliko potrebno kada želite da pobijedite na utakmici. Nije lako da se usadi taj stari mentalitet u ekipu", zaključio je Balak, koji je za reprezentaciju Njemačke od 1999. do 2010. godine odigrao 98 utakmica i postigao je 42 gola, prenose "Sportske".

