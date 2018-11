Klop kritikovao igrače PSŽ: Svi su padali kao da umiru

Menadžer Liverpula Jirgen Klop nezadovoljan je ponašanjem pojedinih fudbalera Pari Sen Žermena tokom utakmice petog kola u Ligi šampiona.

Liverpul je izgubio u Parizu 2:1 i umanjio šanse za prolaz u nokaut fazu Lige šampiona, a Klop je naveo da su protivnički fudbaleri učinili da njegovi izgledaju "kao mesari"

U utakmici punoj prekršaja i slobodnih udaraca, šestorica igrača Liverpula su dobili žute kartone, a dvojica iz francuskog tima.

Klop je rekao da su se igrači Pari Sen Žermena ponašali nesportski, ali da njegovi fudbaleri moraju da ostanu mirni u takvim situacijama.

"Ako se ponašaš kao da si umro na terenu, a u sljedećem trenutku odmah ustaneš, zaslužuješ žuti karton. Bilo je to 'pametno' od PSŽ, od Nejmara – pogotovo njega. To nije sportsko ponašanje. Svi su padali i to više nije fudbal. Utakmica je bila važna i svi su se trudili. Ne kažem da Pari Sen Žermen nije zaslužio pobjedu, dali su gol više", rekao je Klop.

On je dodao da nikada ne očekuje pomoć od sudije, već da smiri situaciju.

"Nismo bili dovoljno mirni, znam da je teško ostati miran u ovakvim situacijama, a čak je i Džo Gomez dobio žuti karton, a on je najfiniji dečko na planeti. Bio je i blizu crvenog kartona, svi su bili u toj opasnosti i to nam je otežalo. Ali izgubili smo jer su oni postigli dva gola, a mi jedan i nismo igrali dovoljno dobro", naveo je Klop, "Igrali smo strastveno, ali su i oni bili takvi. Ali, sa brojnim prekidima igre, to jednostavno nije bilo kul. Mi smo dvije godine uzastopno bili najbolji na fer plej tabeli u Engleskoj, a u Parizu smo ličili na mesare, kada pogledate broj žutih kartona".

Njemački trener nazvao je igrače pariskog tima lukavim.

"Nejmar i drugi igrači su padali kao da je nešto ozbiljno, pa mi nismo mogli da ostanemo mirni, to vas čini agresivnim. Nažalost, negativna agresija ne pomaže u fudbalu. Naš posao je da to prihvatimo i ako sudija takve stvari dozvoljava, moramo to da prihvatimo kao ekipa".

Na tabeli Grupe C Napoli je prvi sa devet bodova, Pari Sen Žermen ima osam, Liverpul šest, a Crvena zvezda četiri.

U sljedećem kolu, 11. decembra, Liverpul će dočekati Napoli i potrebno mu je da pobjedi sa 1:0 ili sa dva gola razlike, a Klop je pozvao navijače da naprave prepoznatljivu atmosferu.

"Napoli je jak tim i igrali su dobro protiv nas, zaista dobro. Imamo 12 ili 13 dana, a između toga i nas čekaju još neke utakmice, ali moramo da priredimo posebno veče ako želimo da prođemo. Ako to uspijemo onda smo zaslužili da prođemo, a ako ne uspijemo - onda nismo. Tako stoje stvari", rekao je Klop.

