Klop lično pozvao 104-godišnjeg navijača na utakmicu

Poseban Liverpulov gost na subotnjoj utakmici protiv Kristal Palasa biće 104-godišnji Bernard Šeridan.

Najstariji Liverpulov navijač je uz klub s Enfilda od 1923. godine i proslavio je gotovo sve važnije klupske trofeje. Rođen 1915. godine, Bernard je s Liverpulom proživio osvajanje 14 naslova engleskog prvaka, svih sedam FA Cupova i svih pet naslova evropskog šampiona.

Bernardu selično javio Jirgen Klop koji mu je pismom zahvalio na podršci, unaprijed mu čestitao rođendan 25. januara uz prigodni dres i pozvao ga na utakmicu.

"Hvala vam na vašoj dugogodišnjoj podršci i nadam se da ćete lijepo proslaviti rođendan sa svojom porodici. You'll Never Walk Alone (Nikad nećete hodati sami)", napisao je Klop.

"Za Liverpul navijam otkad znam za sebe, ali u zadnje vrijeme ne mogu na utakmice tako da sam oduševljen što ću u subotu biti na Enfildu. Naravno, pobjeđujemo", rekao je Šeridan za Liverpul Eho.

Najstarijeg Liverpulovog navijača na utakmici će pratiti cijela porodica koja je takođe klupski gost, prenosi Index.hr.

.@LFC super fan Bernard, a resident from RMBI Home The Tithebarn is to celebrate his 104th birthday by going to a match. He was delighted to receive a ‘Bernard 104’ shirt and a letter from Jürgen Klopp. Happy 104th birthday to Bernard! Read more at https://t.co/cPL7Nm1ZzK pic.twitter.com/qEWFNzLaKG