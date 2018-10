Klop nahvalio Zvezdu: Oni organizovani, mi oslabljeni

Menadžer Liverpula Jirgen Klop upozorio je da njegov tim očekuje teška borba protiv Crvene zvezde.

Crveno-bijeli gostuju "redsima" na Enfildu u srijedu (21h), u trećem kolu Lige šampiona.

Liverpul je u prvom meču na svom terenu pobijedio PSŽ 3:2, tim koji je u prošlom deklasirao Zvezdu 6:1 na Parku prinčeva.

"Crvena zvezda je dominantna u Srbiji, dobili su 80-90 odsto mečeva u lig, ali Liga šampiona je drugačija. Bili su dobri protiv Napolija, koji jeste imao više šuteva na gol, ali i oni su bili dobri. Protiv PSŽ Nejmar je počeo da igra onako kako niko ne može da ga čuva, ali sve je na tome koliko su sposobni da se brane i stvaraju šanse, a ja znam da mogu to da rade. Imaju različite napadače u postavi, visoki su i brzi, imaju dobre fudbalere, njihovi bekovi su snažni i hitri i ofanzivno orijentisani. Zvezda ima jasnu strukturu, srpski klubovi su uvijek dobro organizovani, znaju kako da se brane i ne libe se da budu agresivni. Moramo biti spremni na borbu za svaki metar terena", rekao je Klop.

"Redsi" su sjajno počeli sezonu u Premijer ligi, dijele prvo mjesto sa šampionom Mančester sitijem sa 23 bodova iz devet utakmica, ali su nakon pobjede nad PSŽ-om, u drugom kolu poraženi u Napulju, pa su pod imperativom trijumfa nad Zvezdom.

"Biće vrlo interesantno ove sezone, to je dobra vijest za navijače. Želimo da ostanemo u trci, to bi bilo sjajno. Ovo je teška grupa za sve timove, moramo napraviti korak protiv dobrog tima. Moramo se dokazati. Osjećamo to, ali moramo i pokazati. Nemam osjećaj zadovoljstva, ali za sada je dobro. I da smo imali normalan početak Premijer lige sa 18 bodova i dalje bi bio dobar start. Teško je, ne gledamo na tabelu već samo sljedećeg protivnika. Sada želimo da pričamo o Crvenoj zvezdi, a poslije o Premijer Ligi. Moramo biti spremni za borbu. Za to nam je vrlo važna podrška naših navijača. Atmosfera može da napravi razliku", rekao je trener "redsa".

Reprezentativna pauza napravila je probleme Klopu jer su se povrijedili Sadio Mane, Nabil Keita i Džordan Henderson.

"Mane je izgledao dobro na treninzima prethodnih nekoliko dana, potpuno normalno. Ako se ništa ne dogodi biće u konkurenciji. To je dobro, ali vidjećemo. Keita i Henderson nisu na raspolaganju. Henderson nije teže povrijeđen ali neće igrati ni sljedećeg vikenda, takođe. Naredne dvije utakmice", zaključio je menadžer Liverpula.

Zvezda na Enfildu neće imati podršku svojih navijača.

"Igrao sam na praznim stadionima. Navijačima nije bilo zabranjeno, nego nisu bili zainteresovani za fudbal koji igramo. Podrška je drugačija u Engleskoj. Pratite igru i bodrite svoj tim. Nije lijepo zbog ljudi iz Beograda, ali ne bismo imali problema i kada bi njihovi navijači bili ovdje".

Liverpul je prošle sezone igrao finale Lige šampiona, pa su ove očekivana najveća moguća.

"Jedan smo od najiskusnijih timova u takmičenju. I dalje smo prilično svježi u poređenju sa drugim ekipama, ali bitna je jedna prednost na utakmicama kod kuće. Moramo imati maksimalnu podršku navijača. Ako bude tako, Zvezdi će biti teško i to je dobro za nas", zaključio je Klop.