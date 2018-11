Klop nasmijao novinare: Prevodilac ima erotski glas

Jirgen Klop, menadžer Liverpula, lijepo je nasmijao novinare na zvaničnoj konferenciji za medije pred meč sa Pari Sen Žermenom.

Njemački stručnjak je imao slušalice u ušima zbog prevodioca i ispostaviće se veoma mu se svidio glas koji čuo.

"Između ostalog, prevodilac ima veoma erotski glas. Čestitam vam. Vau. Ponovite molim vas (smijeh)", rekao je Klop i nasmijao sve u pres sali.

Liverpul igra veoma važan meč od 21 sat, pošto gostuju Pari Sen Žermenu u petom kolu Lige šampiona.

"Redsi" se nalaze u boljoj poziciji od Parižana, međutim ne smeju sebi da dozvole poraz. U istoj grupi srpski predstavnik Crvena zvezda gostuje Napoliju.

Jurgen Klopp was, ahem, a very big fan of his press conference translator on Tuesdaypic.twitter.com/2qYksXHARn