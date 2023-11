Klop nezadovoljan igrom, ali i konferencijom za medije (VIDEO)

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop poslije poraza od Tuluza rezultatom 3:2, nije bio zadovoljan na konferenciji za medije.

Klop je poslije meča bio ljut, jer je njegov tim propustio šansu da rasterećeno sačeka preostala dva meča u Ligi Evrope. Ovaj poraz odložio je prolaz Redsa u narednu fazu, a pritom je i unio neizvjesnost ko će kao prvoplasirani ići u osminu finala, a ko će morati u plej-of sa timom koji se uključuje u takmičenje iz Lige šampiona.

"Bili smo organizovani kao ova konferencija za medijie – prilično haotično. Čija je ideja bila da se konferencija održi ovdje, to je zanimljivo pitanje. Vau", rekao je vidno iznervirani Klop, koji očigledno nije bio zadovoljan uslovima u kojima se održavala konferencija.

UEFA and French organisation - not a good combination. Jurgen Klopp was irked in the post-match press conference. pic.twitter.com/keDyHuazuM