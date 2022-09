Klop pobjesnio na novinara zbog pitanja

Trener Liverpula, Jirgen Klop burno je reagovao na pitanje italijanskog novinara o sigurnosnoj situaciji u Napulju uoči večerašanjeg okršaja između Napolija i "Crvenih" na stadionu "Diego Maradona".

Temperamentni strateg je poznat po reakcijama na novinska pitanje i ne ostaje "dužan" novinarima.

"Ovo nije prvi put da ste u Napulju. Da li mislite da je grad opasan, pošto je Liverpul upozorio svoje navijače na društvenim mrežama," pitao je italijanski novinar.

"This is an embarrassing question from you" Jurgen Klopp abruptly ended his press conference after this question pic.twitter.com/r6zQnUTjn3