Klop potvrdio: Liverpul ne vodi Šaćirija u Beograd

Menadžer Liverpula Jirgen Klop potvrdio je da neće povesti Đerdana Šaćirija u Beograd na gostovanje Crvenoj zvezdi u četvrtom kolu Lige šampiona.

Šaćiri je u dobroj formi posljednjih nedelja, ali Klop želi da izbjegne nepotrebne distrakcije s obzirom na to da bi Švajcarac sigurno bio meta Zvezdinih navijača zbog skandala na Svjetskom prvenstvu i slučaja "albanski orao".

"Idemo u fantastični Beograd kao fudbalski tim, da igramo fudbal. Ima dosta teških spekulacija i priča o tome kako će dočekati Šaćirija i iskreno ne znam šta nas očekuje. Želimo da budemo 100% fokusirani na utakmicu, fudbal i ništa drugo. Mi smo veliki klub, nemamo nikakve političke poruke. Cilj nam je samo da igramo fudbal i zbog toga Šaćiri neće putovati u Beograd. On je to prihvatio i rekao mi da razumije. Volim ga kao igrača i on je važan dio našeg tima, ali sutra neće igrati. O Beogradu sam čuo dosta lijepih stvari od prijateljia koji su bili tamo i drago mi je što ćemo u ovom gradu igrati meč Lige šampiona", potvrdio je Klop.

To su crveno-bijele pristalice pokazale već u Liverpulu kada su dobro čuli njihovi zvižduci kad god je Šaćiri imao kontakt s loptom na "Enfildu" u prvom susretu dva tima pre dve nedelje.

"Idem tamo samo da bih igrao fudbal. Tu nema politike, samo fudbal. Ni zbog čega se ne brinem. Već su mi zviždali na SP, znam kako da se nosim s tim", rekao je Šaćiri poslije tog meča.

Klop je u ponedeljak izabrao tim koji će doći u Beograd na spektakl pred 50.000 "delija" na stadionu "Rajko Mitić" (utorak, 18.55), a u kojem, osim Šaćirija, nema ni Džordana Hendersona, dok su se vratili Dejan Lovren i Nabi Keita.

Liverpul je u prvom duelu dva tima bio ubjedljiv sa 4:0, a pobjedom u Beogradu bi napravio ogroman korak ka osmini finala elitnog takmičenja.

U drugom meču Grupe C u utorak od 21h sastaju se Napoli i Pari Sen Žermen.

