Klopa naljutio prevodilac: Prevedi kako treba ili ću ja

Liverpul večeras gostuje Salcburgu u okviru posljednjeg kola grupne faze Lige šampiona, a trener Jirgen Klop je tim povodom održao konferenciju za medije, na kojoj je bio i Džordan Henderson.

Austrijskim novinarima prevodio je službeni prevodilac budući da Henderson ne zna njemački, ali jednu izjavu nije uspio dobro prevesti što je iznerviralo Klopa

"Trebamo se dokazati i postići rezultat kao i što smo uspjeli puno puta ranije, ali to ne znači da će nam biti lako", rekao je Henderson.

Službeni prevodilac je kraj njegove rečenice preveo tako da zvuči kao da je rekao da će ekipi Liverpula biti lako u Salcburgu.

Klop se odmah uključio, prozvao prevodioca i rekao mu da prevodi kako treba ili će on to napraviti za njega, a onda je domaćim novinarima detaljnije pojasnio Hendersonovu izjavu.

Klopp really not happy with the translator. pic.twitter.com/SbjnRWSFGS