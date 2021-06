Klopov dvojnik ludovao s Englezima uoči meča s Njemačkom i postao hit na internetu

Engleska je s 2:0 savladala Njemačku u osmini finala Eura, a osim trijumfa domaćeg tima na Vembliju veliku pažnju prije utakmice privukao je snimak dvojnika Jirgen Klopa koji je postao hit na društvenim mrežama.

Naime, među engleskim navijačima mogao se primijetiti jedan od navijača koji gotovo na nestvaran način liči na menadžera Liverpula i sigurno su mnogi u prvi mah pomislili da je riječ o samom Klopu.

Kačket, naočale, brada, crte lica, odjeća... sve je identično kao kod njemačkog stručnjaka, čiji dvojnik je pjevao i pio s domaćim navijačima, prenosi klix.ba.

Na kraju je sigurno i poslije meča imao mnogo razloga za zadovoljstvo nakon trijumfa Gordog Albiona, a Englezi će u subotu u četvrtfinalnom duelu Eura igrati u Rimu protiv Ukrajine.

Jurgen Klopp is ready for England-Germany (via @linziramma)pic.twitter.com/yXVNGtVVe8