Klopov izazov karijere

Jučerašnjom pobjedom nad Vulverhemptonom, Liverpul je dospio na poziciju broj šest i prvi put se još od šestog kola Premijer lige nalaze u tom "visokom društvu". Narednih mjesec dana biće odlučujući za "Crvene", a svakako da će to biti izazov karijere za stratega kluba, Jirgena Klopa.

Liverpul igra svoj najbolji period u ovoj sezoni čak iako ni sada ne izgledaju prilično dobro. Ali, sinoćnji susret sa Vulverhemptonom i pobjeda od 2:0 na "Ajnfildu" bili su uvjerljiviji nego ikada do sada u ovoj kampanji. Nisu pravili svoje sulude greške u defanzivi, uglavnom su bili organizovani u formaciji i svojim radnim zadacima, bilo je tu i nekoliko dobrih prilika za egzekuciju prije golova koje su posljednjih 20 minuta postigli Virdžil van Dajk i Mohamed Salah.

Tako su stigli do treće pobjede na posljednje četiri utakmice u Premijer ligi, a zanimljivo je i to da vrlo kritikovana odbrana ekipe Jirgena Klopa u tom periodu nije primila nijedan pogodak. Dakle, gore-dole 360 minuta ako pridodamo zaostavno vrijeme. To se nije događalo u ovoj takmičarskoj godini.

Sve to je, može se reći, idealna uvertira za ono što ih očekuje u predstojećem periodu, odnosno već u nedjelju kada dočekuju Mančester junajted koji je "užaren" u ovom momentu i tim u najboljoj formi u engleskoj eliti. Utoliko će im biti teže da naprave poduhvat kada se shvati da Markus Rašford juriša na Trenta Aleksander-Arnolda.

Ali, period koji je pred Liverpulom i startuje s tom utakmicom mogao bi da preokrene njihovu sezonu u potpunosti. Taj interval mogao bi da važi i za jedan od najizazovnijih za Jirgena Klopa otkako je na "Ajnfildu". Do sada nije imao ekipu koja je u potpunom nokdaunu i nastupa van svih očekivanja, a ona su izuzetno visoka. Regrupisao ih je, barem u ovom trenutku i ne želi da ih izgubi. Plasman u Ligu šampiona je od krucijalnog značaja kako bi se neometano mogla izvršiti smjena generacija i renoviranje ekipe.

Počevši od meča sa Mančester Junajtedom kod kuće, "Crvene" čeka gostovanje Bornmutu. Sa pozitivnim ishodima iz tih duela, Liverpul bi kucao na vrata Top 4. Zatim slijedi revanš sa Real Madridom na "Santjago Bernabeu" stadionu, a potom teški mečevi protiv Fulama i Mančester Sitija kod kuće i sve to u roku od mjesec dana. Zatim, 4. aprila gostuju na "Stamford Bridžu" Čelsiju, a potom pet dana kasnije dočekuju Arsenal.

Ako želi do raja, Jirgen će morati kroz sve krugove pakla. I on, poput Dantea, ima svog Virg(dž)ila da ga prati.