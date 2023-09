Klopov jubilej u evropskim takmičenjima

Liverpul je savladao LASK u Lincu 3:1, a to je značilo da je njemački menadžer Jirgen Klop došao do jednog jubileja. Pobijedio je po 50. put jednu evropsku utakmicu, a još od ranije je poznato da je on menadžer sa najviše evropskih pobjeda u istoriji "Redsa".

"Da kažem ovako. Ako budem imao i dalje 50 pobeda posle ove grupne faze, čak iako budem imao najviše pobeda u Evropi kao menadžer Liverpula onda će svi mrzeti to", rekao je Jirgen Klop, prenosi Sport klub.

Njemački stručnjak je inače baš u Ligi Evrope igrao svoje prve evropske mečeve na klupi Liverpula i to u sezoni 2015/16. Tada je Liverpul poražen u finalu od Sevilje 3:1 i to je bio posljednji meč "Redsa" prije ovog u Ligi Evrope. Iza toga Klopovi ekipa igrala je isključivo u Ligi šampiona u kojima je on doveo svoj tim do čak 40 pobjeda.