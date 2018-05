Klose se vraća u Bajern kao trener

Miroslav Klose, penzionisani njemački fudbaler, vratiće se u svoj bivši klub Bajern Minhen na mjestu trenera selekcije do 17 godina.

Klose je za Bajern nastupao u periodu od 2007-2011, gde je na 150 nastupa postigao 53 gola i zabeležio 27 asistencija.

Bivši napadač će kormilo U17 selekcije preuzeti od početka sljedeće sezone

"Radujem se preuzimanju ove uloge u Bajernovoj akademiji i daću svev od sebe kako bih opravdao vjeru u mene koju imaju čelnici ekipe da razvijam ove mlade igrače", rekao je Klose.

Klose je, pored 'Bavaraca', u karijeri branio boje Homburga, Kaizerslauterna, Verdera i Lacija, a ovo će mu biti prvi posao posle penzionisanja 2016.

He's back!



Miroslav Klose will return to #FCBayern as head coach of the U17s from next season! #MiaSanMia @FCBjuniorteam pic.twitter.com/cl9nuYpePR