Knežević protiv Zenita ostvario dječački san

Pitanje pobjednika na prijateljskom duelu Crvene zvezde i Zenita, riješio je talentovani Nikola Knežević u finišu susreta.

On se osvrnuo na utakmicu i igranje pred punom Marakanom okarakterisao kao neprocjenjivo.

„Prvi put sam doživeo da igram na punoj Marakani i to je definitivno najbolja atmosfera koju sam doživeo. Još od kad sam počeo da treniram fudbal, želeo sam da zaigram u Zvezdinom dresu na punoj Marakani, tako da mi se san ostvario. Ne znam kako da opišem osećaj koji je prošao kroz mene kada sam postigao pogodak. Bila je to neverovatna sreća... Čuo sam huk navijača, svi saigrači su se zatrčali ka meni. Ne znam, mislim da je to najlepši osećaj koji sam u dosadašnjoj karijeri imao priliku da doživim“, počeo je Knežević.

Vrijedan je univerzalac rođen 2003. godine koji igra i na dvojnoj registraciji u OFK Beogradu.

„Mnogo mi znače te utakmice u OFK Beogradu zbog samopouzdanja i kontinuiteta igara. Nije isto kada vam fali takmičarske svežine i kada svakog vikenda igrate utakmice. Nastaviću da vredno radim i treniram, te da svaku ukazanu šansu iskoristim na najbolji mogući način. Lično se osećam spremno, i radujem se svakom pozivu šefa Milojevića“, podvukao je Knežević.

