Ko će do "Zlatne rukavice": Gužva u trci za najboljeg golmana

Svjetsko prvenstvo u Rusiji ušlo je u samu završnicu. Za finale će se boriti Francuska i Belgija, te Hrvatska i Engleska, a neizvjesna borba za prvaka još je neizvjesnija kada se radi o najboljem golmanu.

Sve četiri ekipe imaju fantastične golmane, a kladionice su sve četvorici dale jednake šanse za osvajanje "Zlatne rukavice" koju su na zadnjih pet prvenstava osvajali Manuel Nojer, Iker Kasiljas, Đanluiđi Bufon, Oliver Kan i Fabijen Bartez.

Tibo Kurtoa

Belgijanski golman obranio je 18 udaraca na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, a više obrana imali su samo Giljermo Očoa i Kasper Šmajhel koji su već ispali s turnira. Belgiji je pomogao da dođe do polufinala i to ga svrstava među najbolje vratare na svijetu.

Džordan Pikford

Englezi nisu dugo imali dobrog golmana, a niko nije previše nade polagao ni u Džordana Pikforda, ali golman Evertona sve je razuvjerio fantastičnim obranama kojima je prekinuo i englesko prokletstvo jedanaesteraca. Bio je heroj Engleske u utakmicama s Kolumbijom i Švedskom.

Ugo Loris

Francuski golman ima najviše šanse za osvajanje Zlatne rukavice, no to je više zbog uvjerljive igre ostatka ekipe nego zbog njega samoga. Protiv Argentine je primio tri komada, ali onda se iskazao protiv Urugvaja i osigurao Francuzima prolaz. Do sada je imao osam obrana i tako najavio drugi naslov za Francuze nakon Barteza.

Danijel Subašić

Golman "vatrenih" skinuo je četiri jedanaesterca i tako u dvije utakmice spasio Hrvatsku i odveo u polufinale. Branio je i "bez jedne noge", a SP bez njega Hrvati bi teško mogli i zamisliti. Nadaju se da protiv Engleske neće imati puno posla, no sigurni su da će i ono malo odraditi na najbolji način.

