Ko ima najbolji raspored u engleskoj Premijer ligi?

Nisu ni pune tri nedjelje prošle od završetka Premijer lige, već znamo ko će se sudariti na startu sezone. Ona će biti otvorena u petak 11. avgusta, gostovanjem šampiona Mančester Sitija protiv Barnlija i svoj bivšeg kapitena, Vensana Kompanija.

Prvog vikenda igraju još:

Arsenal - Notingem Forest

Bornmaut - Vest Hem

Brajton - Luton

Everton - Fulam

Šefild Junajted - Kristal Palas

Njukasl - Aston Vila

Brenford - Totenhem

Čelsi - Liverpul

Mančester Junajted - Vulvs

Od početka mnogo zavisi, ali ne samo od prve utakmice. Serija poraza bi mogla nekoga skupo da košta, vidjeli smo da nestrpljivost klubova raste i da sada treneri mnogo češće dobijaju otkaz. Naime, nekada je bilo nezamislivo da u jednoj sezoni od 20 timova PL, polovina smijeni trenera, a neki promijene i trojicu.

Sada kada je izašao raspored za sljedeću sezonu, zanimljivo da bi tim koji ima najteži raspored valjda bio jedan od posljednjih koji bi trebalo da razmišlja o takvom scenariju ako stvari krenu loše.

U pitanju je Njukasl.

Sjajan posao uradio je prošle sezone (i pretprošle u proljeće) Edi Hau, "Svrake" su u Ligi šampiona poslije dvije decenije. Žrijeb je bio surov, na startu PL, tim sa sjevera pošto će ugostiti Vilu, igra sa šampionom Sitijem, Liverpulom i Brajtonom. Košmarni avgust za klub, u pitanju su timovi koji su izborili Evropu.

Ali, Njukasl ima odličan tim, uz to će se i pojačati, dok Vulvsi žele više od Lopetegija iako je cilj ostvaren, obezbijeđen je opstanak u ligi. Već prvog ponedjeljka sezone oni moraju na "Old Traford", izgubili su oba puta prošle sezone od "Đavola" i nisu dali gol, a onda slijede dueli sa Brajtonom, Evertonom, Palasom i Liverpulom. Dakle, tri od pet sa timovima koji su bili značajno jači.

Ni Junajted ne možemo da se pohvali srećnim rasporedom na startu, oni poslije "Vukova" gostuju Totenhemu, lakše će biti sa Forestom, a onda igraju protiv Arsenala i Brajtona. Ono što plaši navijače je loš start iz prošle sezone, ali to su bili prvi mečevi za Ten Haga, teško da će se tako nešto ponoviti.

Brentford sezonu otvara malim derbijem Londona protiv "Pijetlova", onda igraju protiv Fulama, Palasa, Bornmauta i Njukasla. Na početku ne izlaze iz Londona, ali nema ni Tonija koji je suspendovan do januara zbog klađenja. Moraće da kupe zamjenu za sjajnog napadača, inače bi "Manibal" popularnih "Pčela" mogao da se raspadne. Neće biti lako ni "Trešnjicama", Bornmaut je preživio po povratku u PL, iako su startovali očajno. Sada na tu tradiciju imaju problem jer igraju protiv Vest Hema, Liverpula, Totenhema, Brentforda i Čelsija. Dakle, sve sami klubovi iz prestonice, plus putovanje na "Enfild", ako zaređaju sa porazima, Gari O'Nil bi lako do početka jeseni mogao da traži novi posao.

Neće biti lako ni Fulamu, Mitrović i kompanija su opstali lakše od svih očekivanja, otvaraju na "Gudisonu" protiv Evertona koji će Dajš dobro spremiti, u prvih pet igraju sa Arsenalom, Brentfordom, Sitijem, Arsenalom i Lutonom. Lako se može desiti da nemaju pobjedu u prva četiri kola, pa bi Marko Silva mogao da zavisi već od meča sa Lutonom u Londonu. Poslije toga igraju protiv Palasa, a onda će ugostiti najbližeg rivala, Čelsi.

Kome je najlakše?

Čelsi ako preživi derbi protiv Liverpula prvog vikenda sezone ima fin raspored, Vest Hem (što je ipak derbi), a onda Luton, Forest, Bornmaut, mogao bi Poketinov projekat da dobije vjetar u leđa ako budu dobro startovali.

Sitiju takođe nije teško na papiru. Šampion igra protiv Barnlija u gostima, to je Pep jednom opisao prijatno kao vađenje zuba, zatim u derbiju dočekuju Njukasl, a onda igraju protiv Šefild Junajteda, Fulama i Vest Hema, dakle nema mečeva sa najvećim rivalima.

I Ange Postekoglu novi menadžer Totenhema može da bude zadovoljan žrijebom, prenose "Sportske". Naime, jeste da startuju protiv Brenforda na istoku Londona, pa čekaju Junajted, ali četiri boda iz ta dva meča bi ih stavila u odličnu poziciju jer onda će biti favoriti Bormmauta, Barnlija i Šefilda, na papiru.

Arsenal bi mogao da povede trku, Forest, Palas i Fulam u uvodnim kolima, taman da Artetin tim stekne samopouzdanje pred duel sa Mančester Junajtedom prije prve prvenstvene pauze, na početku septembra.

Jasno, ovo su prognoze, teško je vidjeti i šta će se dešavati tokom ljeta i od toga mnogo zavisi, vidjećemo kakve će transfere odraditi timovi, ali dobro je znati raspored već sada, jer kako rekosmo od starta mnogo toga zavisi.