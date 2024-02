Ko je Adin Ličina koji je briljirao za Bajern: Žele ga Real, Barsa i Milan (VIDEO)

Adin Ličina, 17-godišnji supertalentovani ofanzivac fudbaler minhenskog Bajerna, na meti je velikih evropskih klubova.

Za Bajernovu "sedmicu", prema pisanju ugledne italijanske Gazzette, zainteresovani su Real Madrid, Barselona i Milan, prenosi Raport.

A pojedini verifikovani korisnici X.a, tvrde da talentovani igrač koji je sinoć briljirao u dresu Bavaraca protiv Basela u Omladinskoj Ligi prvaka (Bajern slavio u gostima sa 2:0), može birati za koju reprezentaciju će igrati. Kako piše nalog Bosniaco, Ličina ima pravo nastupa za Njemačku, Crnu Goru i BiH!

Adin Ličina je rođen 6. januara 2007. godine, visok je 180 cm, primarna pozicija mu je ofanzivni vezni, a može igrati na obje krilne pozicije. Jača mu je lijeva noga…

Do sada je nosio dresove mlađih selekcija Njemačke (U-15, U-16 i U-17).

"Rođen je u Landshutu, na sat vožnje od Minhena, Ličina je Nijemac crnogorskog porijekla i izabrao je da predstavlja Njemačku kao omladinski internacionalac, a trenutno je dio njihove U17 ekipe", piše Gazzetta.

Adin Ličina (17, RW/AM) vs Basel U19 in the UEFA Youth League. Most technically gifted player on the pitch. Flair, agile, fast, outstanding dribbling, brilliant vision, creative, good work-rate… Huge talent. A joy to watch. @NFSBiHpic.twitter.com/3E4IkxpZTg