Ko je Maria Dolores: Jednom već pobijedila rak, htjela abortirati Ronalda

Jedan od najboljih fudbalera svijeta Kristijano Ronaldo ovih dana prolazi kroz porodičnu dramu, nakon što je njegova majka Maria Dolores hospitalizovana nakon moždanog udara.

Ronaldo je odmah napustio svoje obaveze i otputovao u Portugal kako bi bio s majkom.

Ko je pak Maria Dolores?

O Kristijanovoj majci se malo toga zna, jer je živjela poprilično tajnovit život i nije se previše izlagala u medijima, osim kada bi pružalča podršku svom sinu na utakmicama ili kada bi primao neku od brojnih nagrada.

Tako se ona na društvenim mrežama pojavila tek prošle godine.

O njoj je poznata činjenica da je tokom 2007. godine dobila bitku s rakom dojke nakon čega je Ronaldo donirao bolnici u kojoj se liječila 100.000 evra u znak zahvalnosti.

Takođe, prošle godine je otkrila da vodi bitku s rakom.

"Operisana sam u Madridu. Slijede mi zračenja i borba za život", rekla je Maria u februaru prošle godine.

Jedna njena izjava privukla je veliku pažnju. Naime u dokumentarnom filmu o njenom sinu otkrila je da je željela da abortira Kristijana, ali da je srećna što to nije učinila.

"On je dijete koje sam željela da abortiram. Bog nije želio da se to dogodi i blagoslovljena sam jer me Bog nije kaznio", ispričala je tada Maria.

Osim Ronalda, Maria je majka još troje djece, dvije kćerke Elma i Lilana i sin Hugo.

Maria je vlasnica restorana u Brazilu koji je otvorila prošle godine u julu, a na zidu ovog objekta drži fotografiju čitave porodice.

Nakon smrti supruga, nikada se nije ponovo udala, a o njenom emotivnom životu se ne zna gotovo ništa, samo se nagađalo da je u vezi Žozeom Andradeom.