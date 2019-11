Kod "orlova" još tinja nada

Ostalo je još 180 minuta igre za fudbalsku reprezentaciju Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, šanse za plasman na prvenstvo Starog kontinenta i dalje postoje, ali je teško povjerovati da će uspjeti da preskoče Portugal. Prvi ispit za "orlove" je večerašnji meč sa Luksemburgom.

Teško će četa selektora Ljubiše Tumbakovića kroz ove kvalifikacije da dođe do mjesta na prvenstvu Evrope, jer im, osim dvije pobjede, treba i kiks Portugala, koji prvo dočekuje Litvaniju, a zatim ide u goste Luksemburgu, a to su dvije najlošije ekipe u Grupi B. Osim Luksemburga danas, "orlovi" će morati da pobijede i Ukrajinu, a olakšavajuća okolnost je to što oba meča igraju kod kuće.

Ipak, jasno je zašto se u Srbiji mnogo više priča o Ligi nacija. Baraž, koji je na programu sljedeće godine, vjerovatno će biti put kojim će "orlovi" morati da idu ako napokon žele do EP.

"Mislili smo da će sve da zavisi od nas, ali sad moramo da osvojimo šest bodova u duelima sa Luksemburgom i Ukrajinom i da se nadamo kiksu Portugala. Male su šanse za to, ipak je Portugal mnogo kvalitetniji tim", rekao je Marko Dmitrović, golman Srbije.

Iz ove grupe plasman na EP već je obezbijedila Ukrajina, koja je, podsjetimo, na svom terenu rezultatom 5:0 savladala Srbiju i taj meč po mnogo čemu je poremetio "orlove" u nastavku kvalifikacija.

"Znali smo pre početka kvalifikacija da će se učesnici EP tražiti između nas, Portugalaca i Ukrajinaca. Visok poraz u Lavovu nas je poremetio, očekivali smo da bar ne izgubimo", kazao je Dmitrović i nastavio:

"Ukrajinci su nas sve iznenadili. Selektor Andri Ševčenko izvrsno je sklopio sve kockice. Obezbediti plasman na završni turnir dva kola pre kraja je veliki uspeh i Ukrajina je zasluženo prva u našoj grupi."

Teorija jeste još uz Srbiju, ali je malo vjerovatno da Portugal neće savladati autsajdere. Do kraja kvalifikacija ostale su još dvije runde i moguća su pomjeranja po tabelama, ali kako stvari stoje, Srbija će u polufinalu Lige nacija, Rang C, odmjeriti snage sa Norveškom. Prema propozicijama, domaćin je onaj ko je sakupio više bodova u Ligi nacija, a ako dođe do ovog duela, to će biti "vikinzi", i igra se samo jedan meč. I u finalu se igra samo jedan meč, a pobjednici Liga A, B, C i D idu na EP.

Podsjetimo, EP se igra sljedeće godine i prvi put će biti održano u više različitih zemalja (12 u ovom slučaju). Turnir će se igrati od 12. juna do 12. jula, a plej-of Lige nacija je krajem marta. Uoči preostala dva kola kvalifikacija plasman na EP obezbijedili su Ukrajina, Španija, Poljska, Belgija, Rusija i Italija.

Grupa A

Parovi: Češka - Kosovo (20.45), Engleska - Crna Gora (20.45).

1. Engleska 6 5 0 1 26:6 15

2. Češka 6 4 0 2 11:9 12

3. Kosovo 6 3 2 1 12:10 11

4. Crna Gora 7 0 3 4 3:15 3

5. Bugarska 7 0 3 4 5:17 3

Grupa B

Parovi: Portugal - Litvanija (20.45), Srbija - Luksemburg (20.45).

1. Ukrajina 7 6 1 0 15:2 19

2. Portugal 6 3 2 1 14:6 11

3. Srbija 6 3 1 2 12:13 10

4. Luksemburg 6 1 1 4 5:11 4

5. Litvanija 7 0 1 6 5:19 1

Grupa H

Parovi: Turska - Island (18), Albanija - Andora (20.45), Francuska - Moldavija (20.45).

1. Turska 8 6 1 1 16:3 19

2. Francuska 8 6 1 1 21:5 19

3. Island 8 5 0 3 12:10 15

4. Albanija 8 4 0 4 14:10 12

5. Andora 8 1 0 7 1:16 3

6. Moldavija 8 1 0 7 2:22 3

AF: Već na EP

Ukrajina (Grupa B)

Španija (Grupa F)

Poljska (Grupa G)

Belgija (Grupa I)

Rusija (Grupa I)

Italija (Grupa J)