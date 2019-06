Kokeza: Poraz u Ukrajini sraman, analiza u sredu

​Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza izvinio se naciji za težak poraz u Ukrajini (5:0) i pozvao javnost da pruži podršku reprezentativcima i selektoru Mladenu Krstajiću pred meč protiv Litvanije, poslije čega će biti napravljena detaljna analiza svega urađenog.

Kokeza je, u društvu potpresjednika Marka Pantelića i Nenada Bjekovića, kao i sportskog direktora Darka Kovačevića, na konferenciji za medije u Kući fudbala poručio je da je nedopustiv način i pristup u Lavovu. "U lično ime, FŠ, fudbalera i stručnog štaba se izvinjavam naciji zbog debakla u Ukrajini, lošoj utakmici i sramnom poraza. To je nedopustivo... I ranije je bilo poraza, biće ih i u buducnosti, ali ono što je sporno je način. Dobar deo odgovornosti ima rukovodstvo na čelu sa mnom i stručni štab", rekao je Kokeza u Staroj Pazovi.

On je dodao da je sadašnji tim "orlova" najbolji što ima i da Igrači moraju da "ginu" za nacionalni dres.

"Moraju da daju sve od sebe, više nego u klubovima. Nacionalni des je svetinja i ne može da bude manje vrednovanje od klupskog". Prema njegovim riječima prioritet cijelog Saveza je plasman na EURO koji se čeka dvije decenije.

"Verujem da naši fudbaleri to mogu da urade i da će to u narednim utakmicama pokazati. Sve ostale stvari, pitanja, analize, imaćemo posle utakmice sa Litvanijom. Tada će se održati sastanak Izvršnog odbora, u sredu", rekao je Kortez.

On je zamolio medije da sva pitanja, koja danas nisu bila dozvoljena na konferenciji u Staroj Pazovi, budu postavljena nakon meča sa Litvanijom. "Moramo da pobedimo Litvaniju da bismo nastavili naš cilj, plasman na EP. Verujem da naši igrači mogu to da urade i da će to pokazati na terenu", zaključio je on.