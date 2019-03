Kokeza: Zadovoljni smo, oduševio me Maksimović

Predsjednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviša Kokeza pohvalio je igrače za partiju protiv Njemačke u Volfsburgu 1:1 i posebno izdvojio Nemanju Maksimovića.

"Momci su dali maksimum i to je sa tribina djelovalo dosta dobro. Za nijansu slabije smo igrali u drugom poluvremenu, ali s obzirom na ime rivala, mislim da smo pružili korektnu partiju i svi u Srbiji možemo biti zadovoljni utakmicom. Za mene je najbolji bio Maksimović i on je pravi primjer kako treba da se igra i bori za Srbiju, oduševio me", rekao je Kokeza novinarima.

On je dodao da ekipu sada očekuje težak meč u Portugaliji, ali da se nada povoljnom ishodu.

"Vidjećemo ko će od povređenih igrača moći da izađe na teren, ali sam siguran da će selektor Krstajić napraviti pravi izbor od igrača koji će mu biti na raspolganju. Naravno, očekujem pvooljan rezultat", poručio je Kokeza.