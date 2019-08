Kolašinac i Ozil izostavljeni iz ekipe zbog problema sa mafijom

Arsenal u nedjelju gostuje kod Njukasla u prvom kolu Premijer lige, a u tom dvoboju Unai Emeri neće računati na dva važna igrača, Seada Kolašinca i Mesuta Ozila.

Razlog su njihovi nedavni problemi s mafijom. Podsjetimo, Kolašinca i Özila su prije nekoliko sedmica lopovi napali noževima, ali Kolašinac je bio jako hrabar pa im se suprotstavio, a napadači su pobjegli.

Atmosfera s njima u ekipi nije najbolja pa ih je Emeri odlučio udaljiti do daljnjeg. Dvojac se navodno zamjerio londonskoj mafiji pa su obojica unajmili privatno osiguranje u svojim kućama.

Policijska istraga još traje, a napadači i dalje nisu uhapšeni.

BREAKING NEWS: Arsenal will be without Ozil and Kolasinac this weekend