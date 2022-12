Koliko će Ronaldo zaraditi svake sekunde, minuta, sata i dana

Kristijano Ronaldo potpisao je ugovor sa Al-Nasrom, klubom iz Saudijske Arabije, i to, na dvije godine koji će mu donijeti nevjerovatnih 175.000.000 evra, a sa marketinškim ugovorima i mnogo više.

Prema ranijim informacija, Ronaldo će nakon igračke karijere još pet godina biti ambasador tamošnjeg fudbala, ali i zajedničke kandidature Saudijske Arabije, Egipta i Grčke za organizaciju Mundijala 2030. godine.

Kako prenosi CBS Sports, Ronaldo će po sezoni zarađivati oko 75 miliona evra. Ali, veliki novac čeka Portugalca od komercijalnih ugovora, marketinških prava i ostalih dogovora koje je sklopio sa klubom. Tako se ugovor procjenjuje na oko 100 miliona evra po sezoni.

Tako će Ronaldo svake sekunde zaraditi 6.5 evra, dok će po svakojm minutu provedenom u klubu dobiti čak 386 evra.

Svakog sata jedan od najboljih fudbalera svijeta biće bogatiji za 23.150 evra, a svakog dana Ronaldo će inkasirati 555.555 evra, prenosi Telegraf.

Cristiano Ronald has just signed THE BIGGEST CONTRACT in football history. • €200M/year • €16.67M/month • €3.888M/week • €555,555/day • €23,150/hour • €386/ minute • €6.5/second pic.twitter.com/VHhanAaEcu