Koliko je koštao let "orlova" na Euro avionom sa hrvatskom zastavom

Fudbalska reprezentacija Srbije neslavno je završila Euro, pošto kao posljednja u grupi C nije uspjela da prođe dalje, gdje su otišli Engleska, Danska i Slovenija.

Neslavan je bio i odlazak "orlova" u Njemačku, jer je FSS iznajmio avion na kojem je bila zastava Hrvatske.

Ovaj skandal otkriven je tek nakon što su "orlovi" ispali, a kako je predsjednica Skupštine Ana Brnabić rekla gostujući na "TV Happy", to je posebno iznerviralo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je ušao u avion da pozdravi "orlove" pred put, ali je zbog šahovnice na letjelici bio očajan i izuzetno ljut na pojedine čelnike Fudbalskog saveza Srbije, koji su sklapali dogovor oko čartera za let do Njemačke.

Kako "Telegraf" saznaje, ovaj čarter let plaćen je 48.500 evra za let od Beograda do Minhena. Ovo je cijena za jedan smjer, pošto su se u povratku Orlovi vratili nacionalnim prevoznikom - Er Srbijom.

Ovaj i mnogi drugi organizacioni propusti u FSS, kao i loši rezultati na posljednja dva velika takmičenja, izazvaće velike promjene u krovnoj fudbalskoj instituciji, gdje se očekuju smene na svim nivoima, od čelnika Saveza, do selektora Dragana Stojkovića Piksija.

Sjednica Izvršnog odbora FSS očekuje se krajem naredne nedjelje, kada bi trebalo da budu ozvaničene ove odluke.

