Kolina: Zašto sam napustio UEFA?

Nekada najpopularniji italijanski sudija Pjerluiđi Kolina otkrio je razlog zbog kog je odlučio da napusti UEFA.

Pedesetosmogodišnji Italijan kaže da je bilo dosta i vrijeme za promjenu, jer je između ostalih podržao ideju da Liga šampiona uvede VAR tehnologiju.

Početkom avgusta je prestao da obavlja funkciju šefa sudijske organizacije u UEFA i kaže da mu niko nije dao otkaz.

"Tražili su da razmislim još jednom i da promijenim odluku. Ne mislim da nema budućnosti bez VAR tehnologije, ali živimo u dobu gdje je sve što radimo zasnovano na tehnologiji. Probali smo svojevremeno da smanjimo broj grešaka uvođenjem petog sudije kod gol-aut linije. U to vrijeme tehnologija nije bila na ovom nivou preciznosti i nastavlja da se poboljšava", priča Kolina i daje jedan od primjera.

"Prije Svjetskog prvenstva smo prešli sa 2D procjene ofsajda na 3D što je dozvoljavalo da procijenimo položaj stopala u odnosu na glavu mnogo preciznije. Da li sam to htio dok sam ja sudio? Niko ne voli greške i da bude kritikovan zbog grešaka", kaže Kolina.

On smatra da bi to bilo problem za one "tvrdoglavije" koji su navikli da odlučuju sami ili su jednostavno sigurni u svoju procjenu.

"Na kraju krajeva, ono što se računa je konačni rezultat", kazao je Kolina.