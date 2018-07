Kolinda objasnila svoj "nastup" poslije finala Mundijala

Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović bila je u centru pažnje na ceremoniji dodjele medalja nakon finalnog meča Svjetskog prvenstva u Rusiji s obzirom na to da je srdačno grlila i ljubila sve koji su se našli u njenoj blizini, od igrača Hrvatske i Francuske pa sve do sudija i političkih zvaničnika.

"Nisam mogla da izdržim. Jutros nisam mogla da spavam od uzbuđenja, pomiješanih osjećanja i ponosa i radosti, a malo i tuge što nismo pobijedili, jer smo zaista bili bolji. To nam svi priznaju, čak i predsjednik Makron. Falilo je malo sreće. Neizmjerno mi je drago što nas cijeli svijet doživljava, ne samo kao moralne pobjednike, nego pobjednike koji su osvojili srca", kazala je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović prije nekoliko dana za "RTL".

Ona je dodala da ju je ponijela atmosfera na stadionu i da nije željela da se suzdržava.

"Htjela sam da budem čovjek, da pokažem kako svi volimo svoju domovinu i reprezentaciju, koliko smo ponosni na njih i koliki je to bio trenutak za Hrvatsku, državu koja nije velika brojem ljudi i prostorom državnim, ali je ogromna u srcu i koja je napravila ogroman uspjeh, rekla je Grabar-Kitarović i dodala da je još vrednije to što su momci donijeli zlato koje Hrvati nose u srcima i što su sve uspjeli da ujedine u ljubavi i nacionalnom ponosu.

"To moramo da nastavimo da razvijamo i zadržiomo", objašnjava hrvatska predsjednica.

Rekla je da je na stadionu bila i predsjednica i navijačica i da su je svi poštovali.

"Od predsjednika FIFA Infantina koji je rekao da nema problema da nosim nacionalne boje, nisam kršila dres kod za one koji se toga boje, nije to bio problem ni za Putina ni za Makrona koji je isto tako bio navijački nastrojen tokom utakmice", ističe predsjednica Hrvatske i dodaje da je atmosfera između nje, njenog muža i Makrona i njegove supruge bila fantastična i sportska.

"Makron je čestitao nakon svakog hrvatskog gola. U svlačionicu smo otišli zajedno s Putinom, Makronom i Infantinom. Čestitali smo našima, fotografisali se sa njima, nažalost ovog puta nije bilo videa jer nije imao ko da nas snima. Išli smo i u francusku svlačionicu i ja sam im čestitala i bilo mi je divno kad su počeli da viču 'Croacie, Croacie'", ponosno kaže Kolinda.

Ona je prokomentarisala i tugu Luke Modrića.

"Pa vidjela sam da je bio tužan pa me to ponijelo kad sam vidjela njegov izraz lica, jer voljela bih da je sopstveni uspjeh okrunio uz Hrvatsku na vrhu svijeta, ali danas je srećan kad mu se sve sleglo. Prvi trenuci su bili trenuci tuge, a nakon toga smo se osvijestili da je Hrvatska dobila srebro", ističe predsjednica Hrvatske.

Iako je ruski predsjednik svojim reakcijama djelovao hladno, Grabar-Kitarović tvrdi da se ponašao suzdržano.

"Osjeća se ljudska toplina, usudim se da kažem, ne mogu da govorim u njegovo ime, ali usudila bih se da kažem da je navijao za Hrvatsku. Činjenica da je došao u svlačionicu, fotografisao se sa igračima i njihovim porodicama, digao prst u vazduh, puno govori o tome da se ipak opustio", kazala je.

Predsjednica Hrvatske je tokom dodjele medalja pokisla, a kaže kako kišobran nije ni tražila.

"Ma nije me bilo briga ni za šta, ni za frizuru, šminku ili odjeću. One pantalone su nepovratno uništene, cipele su mi bile pune vode, jedva sam hodala u njima, ali ja tu kišu nisam ni osjetila koliko me ponio taj zanos i osjećaj", objašnjava Grabar-Kitarović.

Objasnila je i da je odlikovanje reprezentacije odložila kako ih ne bi odvlačila od navijača.

"Odlikovanja će biti kad se dogovorimo s reprezentacijom i to mora biti datum kad su svi u Zagrebu. Nema žurbe, odlikovanja su tu", poručila je.

Predsjednica Hrvatske je nakon finalnog meča u Moskvi poljubila trofej koji je uručen Francuskoj.

"Morala sam da ga poljubim jer smo ga toliko željeli. Osjećala sam se da smo ga zapravo nekako osvojili iako ga formalno nismo donijeli u Hrvatsku, ali on je bio naš jer smo igrali za njega i igrali smo bolje", kazala je hrvatska predsjednica.

(Klix.ba)