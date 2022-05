Komemoracija Ivici Osimu: Prisustvovali Piksi, Milošević, Katanec, Bajević, Sušić...

SARAJEVO - Intoniranjem himne Bosne i Hercegovine u Narodnom pozorištu u Sarajevu danas je održana Komemorativna sjednica povodom smrti i sahrane legendarnog Ivice Osima.

Pored članova porodice i bliskih prijatelja na Komemoraciju su bili brojni poštovaoci lika i djela jednog od najvećih fudbalskih trenera svih vremena sa naših prostora.

Kako bi odali počast legendarnom Švabi došli su između ostalih Dragan Stojković Piksi, Srećko Katanec, Dušan Bajević, Zvonimir Boban, Predrag Pašić, Safet Sušić, Blaž Slišković, Savo Milošević, Ivan Ćurković, Mehmed Baždarević, Faruk Hadžibegić, Nikola Nikić, Elvir Bolić, Dragan Škrba, Muhamed Konjić, Refik Šabanadžović, Dragan Škrba, Radmilo Mihajlović, Tomislav Ivković, Mirsad Fazlagić, Dino Đurbuzović, Husref Musemić, Mišo Smajlović, Zdenko Jelić, Mehmed Janjoš...

Počast velikanu sa "Grbavice" na komemoraciji odale su i brojne ličnosti iz javnog, kulturnog i političkog života iz BiH i regiona. Prisutni su između ostalih bili Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, zatim Haris Džinović, Bogić Bogičević, Dino Merlin, Kemal Kozarić, Vico Zeljković...

Nakon što je emitovan film o životu Ivice Osima, hor Narodnog pozorišta Sarajevo, izveo je numeru neponovljivih Indeksa "Ti si mi bila u svemu naj, naj...", te je počast odata minutom šutnje.

"Danas se opraštamo od jednog od najboljih među nama. Odajemo počast simbolu našeg grada i države. Rastući u Sarajevu razvijao je najveće vrijednosti BiH. Od Austrije do Japana svugdje je bio najbolji i najčasniji. Bio je najbolji građanin svijeta u Sarajevu. Sve gradove svijeta je volio, ali svoje Sarajevo najviše. Sve ljude svijeta je grlio, ali svoje Sarajlije najviše. Vječno ćemo te pamtiti ljudska gromado", rekla je na komemoraciji gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić

"Izgubio sam majku, oca, sina brata, a sada trebam da se oprostim od mog Švabe. Naučio je da bude sa ljudima, da im donosi radost. Hvala ti i vidimo se", rekao je Enver Hadžiabdić, nekadašnji fudbaler, trener Željezničara i prijatelj pokojnog Ivice Osima.

"Dragi šefe. Danas imam tremu, jer moram držati prvi govor u životu za čovjeka sa kojim sam živio 40 godina. On je živio sa nama, bio je veliki trener, otac, učitelj. Obilježio je naše živote, znao da napravi fudbalere od nas, da stvori dobre ljude. Znao je da pobjeđuje, gubi, bio je vizionar, bio ispred svog vremena. Bio je veliki stručnjak, veliki čovjek. Volio je, znao je da voli, najviše je volio svoju Asimu, porodicu, saradnike, igrače... Na kraju mi je često govorio da žali za našim vremenom, za igubljenim godinama. Uvijek je govorio da smo mogli dati još više našem "Želji". Šefe hvala, nedostajaćeš nam", rekao je Mehmed Baždarević, nekadašnji fudbaler Željezničara, reprezentativac Jugoslavije, BiH i nekadašnji selektor reprezentacije BiH.

"Sve će proći osim dobra koje si učinio. Obišao si svet i gde god da si radio ostavio si trag. Veštinom da stvaraš učinio si stvari koje će ostati zapisne za sva vremena. Hvala Sarajevu što te stvorilo, hvala BiH koja te imala. Ušao si u red besmrtnika, jer znaš i sam da legende ne umiru nikada. Činio si čuda. Imao sam tu retku čast da ti budem saradnik u reprezentaciji Jugoslavije, a kasnije i u našem Fudbalskom klubu Partizan. Da nije bilo tebe ne bi bilo ni Sportskog centra Teleoptik, našeg Partizana. Znao sam i tada i sada da si vanvremenska pojava, neko ko spaja, a ne razdvaja", kazao je Nenad Bjeković, legenda Partizana i zamjenik predsjednika Fudbalskog saveza Srbije.

"Čovjek velikih vrijednosti, kapaciteta, čovjek koji se saslušao i razumio svakoga koje bio njegov sagovornik. Napravio je kvalitetne ljude, dobre sportske radnike. Bili smo veliki rivali, a imao sam i čast biti dio familije Osim. Napravio je budućnost fudbala", rekao je Faruk Hadžibegić, reprezentativac Jugoslavije i nekadašnji selektor BiH.

"Danas je težak dan za fudbalsku familiju koja se oprašta od svog člana. Mi se opraštamo do našeg šefa. Naučio nas je kako raditi, postupati i razmišljati. Uvijek je imao najbolja rješenja. On je u ključnim trenucima učestvovao u donošenju najvažnijih odluka za N/FS BiH. Dva najveća događaja za N/FS BiH su obilježila rad Ivice Osima, to je izgradnja Trening centra N/FS BiH u Zenici i plasman reprezentacije na Svjetsko prvenstvo u Brazilu. Vječno ćemo ga pamtiti", rekao je Vico Zeljković, predsjednik N/FS BiH.

"Prenosim vam pozdrave i riječi sućuti od Aleksandra Čeferina, predsjednika UEFA. Ivica Osim bio je sjajan igrač, trener, učitelj, ali prije svega ljudsko biće. Bio je drag, ostao je čovjek narodan, čovjek raje. Ostao je uvijek isti. Vjerujem da od nas nitko nije siguran da li ćemo se sresti opet negdje gore, ali imamo obvezu čuvati i njegovati njegovu ideju na ovom svijetu. Kao trener je tražio puno, prije svega poštovanje protivnika, što je nama na Balkanu utopija. Učio nas je respektirati i odredio tako naše mnoge karijere na svjetskoj razini. Spominjao sam ga nedavno sa Arsenom Vengerom, koji vas je pozdravio i rekao mi da je učio i uživao sa Ivicom Osimom. Neka vam je laka sarajevska i bosanska zemlja dragi naš šefe, neka ti je lako nogometno nebo", kazao je Zvonimir Boban, predstavnik UEFA na današnjoj komemoraciji.

Na kraju komemoracije pisutni su se podsjetili i čuvenog komentara radijskog komentatora Mirka Kamenjaševića sa jedne od fudbalskih utakmica koju je igrao Ivica Osim.

"Ivica Osim i dalje dribla, a dok mu ne oduzmu loptu predlažem da poslušate muziku iz studija", izgovorio je nekada Mirko Kamenjašević, a današnja posljednje poruka sa komemoracije u Narodnom pozorištu bila je "Driblaj majstore".

U Narodnom pozorištu u Sarajevu prisutno je bilo oko 300 ljudi, a zbog ograničenog broja mjesta veliki broj navijača i građana bio je i ispred zgrade u kojoj se odavala počast Ivici Osimu.

Svi koji nisu bili u prilici biti na komemoraciji počast mogu odati u Komemorativnom centru "Bare" gdje će biti otvorena komemorativna soba do 13.45 časova.

Sahrana Ivice Osima biće obavljena na Gradskom groblju "Bare" u Aleji velikana sa početkom u 14 časova. Na groblju se očekuje više desetina hiljada ljudi iz svih krajeva svijeta, te je nekoliko saobraćajnica u gradu zatvoreno.

Planirani ispraćaj i mimohod sa stadiona "Grbavica" do gradskog groblja "Bare" koji su bili planirani danas u 12.30 časova su otkazani zbog loših vremenskih uslova.

Ivica Osim preminuo je u 81. godini 1. maja u svom domu u Gracu, a nakon komemoracije i ispraćaja upriličenih na stadionu Šturma, tijelo je prošlog vikenda dopremljeno u Sarajevo. Rođen je 6. maja 1941. godine u Sarajevu gdje će vjerovatno biti nazvana jedna ulica u čast fudbalskog velikana. Navijači zagovaraju i da se ime stadiona „Grbavica“ preimenuje u Ivica Osim.

Ivica Osim bio je trener Željezničara, Partizana, Panatinaikosa, Šturma, Džef junajteda, te selektor Jugoslavije i Japana. Bio je počasni predsjednik Nogometnog / Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Fudbalskog kluba Željezničar.