Komplikacije u grupi "orlova": Ukrajina gubi bodove, profitira Luksemburg

Fudbalska reprezentacija Ukrajine mogla bi da bude kažnjena od strane UEFA zbog Brazilca Žuniora Moraeša.

Moraeš je skoro postao državljanin Ukrajine i odmah je debitova za ovaj sastav u duelu protiv Portugala, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020.

Međutim, Moraeš nije ispunio propise za nastup i UEFA će otvoriti istragu, pišu portugalski, ali i evropski mediji.

Ukrajina je u prvom kolu kvalifikacija odigrala 0:0 sa Portugalom, dok su u drugom savladali Luksemburg sa 2:1. To bi sve moglo da padne u vodu, ukoliko ih UEFA kazni.

Zbog toga bi Ukrajina mogla da ostane bez četiri boda osvojena na startu kvalifikacija za EP, što znači da bi oni otišli u ruke Luksemburga, odnosno Portugala. Na tabeli bi onda Luksemburg bio prvi sa šest bodova, Portugal drugi sa četiri...

Moraes was in the Ukraine squad for their last two games despite having never lived there for 5 continuous years. Solid chances that UEFA ends up rewarding them with two defeats which means: - Portugal's incredible luck continues - Luxembourg will have 6 points after two games https://t.co/e0Vz9IslJq