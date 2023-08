Konferencijska liga: Austrija pada u Banjaluci

Gradski stadion u Banjaluci je rasprodan, atmosfera je dotakla tačku ključanja, a minimalan poraz, odnosno samo gol zaostataka iz prvog meča igranog prošlog četvrtka u Beču, kao i pružena igra pulena trenera Vinka Marinovića dodatno podgrijavaju nadu u senzaciju.

Fudbaleri Borca sutra će ugostiti ekipu Austrije u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za plasman u grupnu najslabijeg klupskog takmičenja pod ingerencijom UEFA. Traži se karta više, a Banjaluka ovakvu euforiju ne pamti

"Odmah po povratku iz Beča smo osjetili zaista sjajnu atmosferu u gradu i vidjeli smo da čitav grad diše za Borac, što je jako dobro. Bilo je stvarno uživanje raditi kroz ovu sedmicu. Mi smo radili dosta dobro u ovih nekoliko dana, radili smo na nekim stvarima koje treba da popravimo za ovu utakmicu koja nam slijedi. Mislim da su momci na to veoma dobro odgovorili i da ćemo uspjeti sve to da odradimo na terenu", istakao je Vinko Marinović.

Zadovoljan je strateg „crveno-plavih“ onim što je njegov tim prikazao na otvaranju evropske sezone, te smatra da je rezultat mogao biti i drugačiji.

„Imali smo svoje prilike i šanse koje nismo iskoristili, a kad igrate u Evropi, morate znati da su to situacije koje moraju da se iskorištavaju, možda nam je malo falilo koncentracije. Znali smo u pripremi utakmice da je Austrija čvrsta, organizovana ekipa, koja igra sa dosta intenziteta i presinga. Mislim da smo tokom utakmice to dosta dobro odradili, ali isto tako moramo da znamo da Austrija ima kvalitet i da je pokazala da svaki trenutak opuštanja, odnosno gubitka koncentracije, može da kazni, što se desilo i nama“, smatra Marinović.

Gol u samom finišu postigao je Haris Tabaković, koji se početkom ove sedmice preselio u redove Herte.

„Iako smo dobili taj gol u posljednjim sekundama, nije se to toliko osjetilo na ekipi. Vjerujemo da možemo pružiti dobru igru i u Banjaluci, da uz podršku naših navijača, koji će nam sigurno biti vjetar u leđa, možemo doći do onog rezultata koji nas vodi u sljedeći krug. Vjerujem da će igrači dati sve od sebe i da ćemo svi zajedno doći do tog cilja", poručio je Marinović.

Svoj revanš meč u ovom takmičenju sutra će igrati i ekipa Fudbalskog kluba Željezničara koja gostuje u glavnom gradu Azerbejdžana. „Plavi“ su u Baku otputovali nakon rezultata 2:2 ostvarenog u prvom susretu igranom na stadionu „Grbavica“ protiv ekipe Neftčija.

Susret Borac – Austrija igra se sa početkom u 20.30 časova. Meč Neftči – Željezničar počinje u 19 časova.