Konjaspor predstavio Stanojevića kao novog trenera

Turski klub Konjaspor ozvaničio je danas ono što su mediji ekskluzivno najavili dan ranije, da je Aleksandar Stanojević novi trener ovog superligaša.

Sa Stanojevićem je potpisan ugovor na godinu i po dana, a prilikom stavljanja parafa na saradnju prisutni su bili i menadžeri kluba Imbrahim Sahin i Ismail Jazidži.

Turski klub je podsjetio i gde je Stanojević sve radio u prošlosti, a to su DL Aerbin, BJ Guan, Makabi Haifa, BJ Enterprajz, PAOK, Al-Kadasija, BJ Renhe, kao i da je dva puta radio u Partizanu, jednom od 2009. do 2011, kada je osvojio dvije titule i odveo ekipu do Lige šampiona, i od 2020. do 2022. kada je dva puta bio drugi, a u drugoj sezoni mu je titula izmakla u finišu trke sa Crvenom zvezdom, dok je Partizan tada odveo i do osmine finala Lige konferencija.

Potvrđeno je i da će Stanojeviću pomoćnici biti Branko Vukašinović, Branimir Mićović, Nemanja Jovšić i Radenko Pantović.