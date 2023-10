Konte: Loše im se piše

Antonio Konte prosuo je kesu žuči pokušavajući od Totenhema da napravi klub koji gladuje za pobjedama i od tada nije u fudbalu.

Odnosno, nije fizički.

Dok se odmara, provodi vrijeme s porodicom, oporavlja od operacije žučne kese, „Toni“ prati šta se događa u Italiji i Evropi, čekajući pravu priliku da se vrati na scenu.

Moguće da se ona pojavila već ovog oktobra, jer prema svemu što možemo da pročitamo – Rudi Garsija neće još dugo ostati na klupi Napolija. Mjesto na njoj ponuđeno je bivšem treneru Juventusa i Intera, koji je nezaposlen od 26. marta ove godine.

Novinari na Apeninima nisu mogli da dođu do Kontea, ali je on došao do njih putem Instagrama na kojem je okačio zanimljivu poruku.

‘’Kada se jednom vratim, nikome neće biti lako“, napisao je jedan od najsrčanijih trenera današnjice.

Konte je od odlaska sa ‘’Vajt hart lejna“ govorio javno samo jednom, za list „Gazzetta dell Sport“.

Rekao je:

‘’Za mene je stres gorivo, pritisak mi daje motivaciju da radim, jer je tako svaka pobjeda samo ljepša. Postoji pozitivan i negativan stres, ja sam naučio da biram ovaj prvi koji donosi čistu energiju i adrenalin. Kada sudija odsvira posljednji zvižduk i mi pobijedimo, to je velika radost za sve u timu. Radim veoma naporno da bismo dostigli te momente. Sada sam se isključio iz fudbala da provedem vrijeme sa porodicom i samim sobom. Nastavio sam da radim na sebi, da učim, da bih bolje razumio kako se naš sport mijenja i kako da se snađem u novim okolnostima“, pričao je Konte.

Pa je dodao:

‘’Kada se budem vratio, biću spremniji da se suočim sa novim izazovima’’.

Deluje da bi to moglo da bude već na okupljanju fudbalera Napolija posle oktobarske pauze za UEFA kvalifikacije.

