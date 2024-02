Konte ne žali zbog riječi o Totenhemu

Antonio Konte je priznao da ne žali nijednog momenta što je prozvao igrače Totenhema prije nego što je dobio otkaz.

Skoro godinu dana je prošlo otkako je Italijan ispustio dva gola prednosti u meču sa Sautemptonom (3:3) poslije kojeg je Konte okrivio igrače za gubitak dva boda.

Konte je u razgovoru za ’’Dejli Telegraf’’ poručio da ne žali zbog onog što je rekao.

"U tom momentu, tako sam osjećao. Ako nešto kažem, to znači da je to obično istina. Ne, iskreno, ne žalim ni za čim. Ipak, imam dobar osjećaj u vezi Totenhama. Čuvam to iskustvo u svom srcu", kaže Konte.

Italijan je oduvijek bio prepoznatljiv po snažnom temperamentu.

"Takav sam, mržim laž. Ponekad mi to pomaže, ponekad povređuje. Prije bih da ćutim nego da kažem čak i bijelu laž, takav sam i u odnosima sa igračima. Tokom sezone može da se desi da je neophodno da imate iskren razgovor koji može biti pozitivan ili negativan. Znam dobro, i ja sam bio igrač i neki treneri su mi pričali dobre laži da bi me smirili. Ne želim tu vrstu situacije. Znam da kada imate iskren razgovor sa igračima u prvom trenutku mogu biti ljudi. Onda iz iskustva znam da vrijeme pomaže igraču da vas cijeni više. Bili su ljuti, ali poslije cijene tu iskrenost", rekao je Konte.

