Konte pred gostovanje Arsenalu: Nisam vidio ništa slično

Antonio Konte i Mikel Arteta sastaće se na "Emiratima" u subotu poslijepodne u prvom sjevernolondonskom derbiju ove sezone s dosta vatre i žara između njih.

Trener Totenhema, Konte je upozoren da će njegova ekipa "ući u dosta drugačije Emirate".

"Atmosfera, jedinstvo, nisam vidio ništa slično godinama - vjerovatno to nikad nisam vidio na tom stadionu, sada se to osjeća kao Arsenalova kuća, njihova prava kuća. Ako mogu pobijediti 'Pijetlove', to ih čak učvršćuje još više," rekao je Konte medijima.

Uz samo bod koji dijeli dva tima ovo će biti zanimljiv susret između dviju strana s puno igre za pokušaje pobjede na vrlo različite načine.

(Mirror)