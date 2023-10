Koreografija navijača Salernitane koja oduzima dah (VIDEO)

Iako ne može da se pohvali sjajnim rezultatim, italijanski prvoligaš Salernitana mirne duše može reći da ima vrhunske navijače.

Član Serije A iz Salerna proteklog vikenda je doživio četvrti (0:4 protiv Intera) a drugi zaredom poraz ove sezone a uoči utakmice južna tribina na kojoj se okupljaju oni najzagriženiji fanovi kluba priredila je pravi spektakl za oči.

Sinhronizovanom akcijom su prvo preko cijele tribine raširi platno sa natpisom "The Wall" što je replika naslovnice čuvenog albuma legedarne grupe Pink Floyd a zatim je uslijedilo "pucanje" zida i nastavak koreograije koju je zaključila poruka na italijanskom "Continua a brillare pazzo diamante“.

To u prevodu znači "Nastavi da sijaš, ludi dijamante" što je naziv jedne od čuvenih pjesama nezaboravnog engleskog benda ali vjerovatno i poruka navijača voljenom klubu.

Esto sucedió ayer en el partido entre Salernitana vs Inter por Serie A. Los tifosi del equipo local rindieron un tributo a la banda inglesa Pink Floyd con motivo del aniversario 50 del álbum ‘The Dark Side of the Moon. Espectacular. pic.twitter.com/ZyKX5J8lXB