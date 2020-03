Korona prazni "Bilino polje"?

​Utakmica polufinala baraža UEFA Lige nacija 26. marta na stadionu "Bilino polje" u Zenici između fudbalskih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Sjeverne Irske zbog mjera opreza od širenja virusa korona mogla bi se igrati pred praznim tribinama.

Mediji u Sjevernoj Irskoj objavili su da tamošnji fudbalski savez preduzima niz planova za vanredne situacije prije gostovanja njihove selekcije u BiH. Iz UEFA je proteklih dana stizao niz informacija, među kojima i mogućnost otkazivanja svih ili samo nekih martovskih utakmica, ali ta mogućnost nije prihvaćena na Kongresu UEFA održanom u utorak u Amsterdamu. Evropska fudbalska asocijacija bi također mogla tražiti i određene garancije od vlasti u BiH da će poduzeti odgovarajuće zdravstvene mjere pred samu utakmicu, od čega bi najviše moglo zavisiti u kakvim će se okolnostima odigrati meč na "Bilinom polju" prvo sa Sjevernom Irskom, a onda i eventualno sa boljim iz meča Irska - Slovačka 31. marta. Delegacija Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH, predvođena predsjednikom Elvedinom Begićem i generalnim sekretarom Adnanom Džemidžićem, juče se vratila iz Amstardama, a za sutra je zakazana sjednica Izvršnog odbora.

"U ovom trenutku ne možemo ništa reći po tom pitanju. Zasad ostaje da se utakmica igra u prisustvu publike. U petak imamo sjednicu Izvršnog odbora na kojoj ćemo razgovarati i na tu temu. U kontaktu ćemo svakako biti sa ljudima iz UEFA, Sjeverne Irske i bh. nadležnim institucijama. UEFA će vjerovatno tek naredne sedmice donijeti eventualnu odluku po tom pitanju", kazao je juče za "Nezavisne" član Izvršnog odbora N/FS BiH.

A bez obzira na ishod baraža, "zmajevi" su već ranije za drugu sezonu Lige nacija izborili mjesto u eliti, gdje će voljom žrijeba igrati u Grupi A sa Nizozemskom, Italijom i Poljskom. Prvu utakmicu igraju 4. septembra u gostima sa Italijom, tri dana poslije dočekaće Poljsku. Osmog oktobra domaćini su Nizozemskoj, a 11. oktobra idu na megdan Poljacima. Susret Nizozemska - BiH igraće se 14. novembra i na kraju 17. novembra meč BiH - Italija.

"Nismo mogli očekivati ni lake ni teške protivnike, jer žrijeb je takav da su u opticaju bile samo vrhunske reprezentacije. Sve tri ekipe su izuzetno jake, ali i mi imamo snage i kvaliteta da im se suprotstavimo na pravi način. Ne treba ni u jednom trenutku da sumnjamo u sebe i da se predamo. Utakmice sa ovakvim ekipama nam trebaju da vidimo na kojem smo mi nivou i koliko možemo", poručio je selektor Dušan Bajević.

Od tri rivala u grupi bh. tim do sada nije igrao samo protiv Nizozemske.

"Protiv BiH ćemo igrati prvi put i to je zanimljivo. Znam da imaju Edina Džeku i nekoliko dobrih igrača", rekao je Ronald Kuman, selektor Nizozemske.

U nedavno završenim kvalifikacijama za Euro ekipa BiH se dva puta sastala sa Italijom i izgubila (1:2, 0:3). Sa "azurima" ima upisanu i pobjedu na "Koševu" iz 1996. godine u prijateljskoj utakmici 2:1. Poljska i BiH sastajale su se dva puta u prijateljskim mečevima. Jednom je bilo 2:2, dok je drugi put tada olimpijski tim BiH poražen 0:1.

"BiH ima nekoliko dobrih igrača, ali su objektivno najlošiji tim u grupi. Ipak, u fudbalu uvijek treba biti oprezan", poručio Jerzi Brzecek, selektor Poljske.

Ibišević se vraća u SAD

Vedad Ibišević mogao bi se vratiti u Sjedinjene Američke Države. Američki mediji objavili su informaciju kako bi nekadašnji fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine karijeru mogao završiti upravo u zemlji gdje je počeo svoj profesionalni put. Iskusnom napadaču ugovor sa Herthom ističe u junu ove godine, pa bi u SAD došao kao slobodan igrač. U svojim redovima navodno ga želi vidjeti Atlanta junajted. Ukoliko dođe do potpisa, bio bi to njegov povratak u SAD nakon 16 godina, kada je iz Čikaga prešao u Pari Sen Žermen. Ranije je nosio dres Sent Luisa iz istoimenog grada, u kojem je i odrastao. Ibišević je ove sezone u Bundesligi postigao pet golova u 17 mečeva.