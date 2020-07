Korona u Modriči, cijeli tim u izolaciji

Nova sezona u fudbalskoj Prvoj ligi RS počinje 8. avgusta, a među klubovima koji igraju ovo takmičenje je i Alfa Modriča, u kojoj je registrovan jedan pozitivan slučaj virusa korona.

Zbog toga je 15 fudbalera sada u izolaciji pa je jasno da će Modričani teško da odrade pripreme za novu sezonu.

"Imamo jednog igrača koji je zaražen. Kada su se pojavili simptomi, on nije dolazio na treninge, ali je odigrao poluvrijeme utakmice sa Rudar Prijedorom i otišao kući. I zbog toga nam je odlukom nadležnog organa u izolaciji 15 igrača, kompletna prva postava, i to do 3. avgusta", rekao je sekretar Alfa Modriče Petar Stojanović, prenosi Pravdabl.com.

U novu sezonu Modriča će ući praktično bez priprema.

"Veliki problem nam predstavlja sve ovo, jer ćemo morati pripreme ponovo raditi pred samo prvenstvo. Sve odluke nadležnih organa ćemo ispoštovati u svakom slučaju, jer nam je zdravlje igrača najbitnije. Jedina smo ekipa u RS, ali i BiH, koja je na ovaj način zatvorena, ostali su imali izolovanih do četiri-pet igrača maksimalno. Jeste teško, ali izdržaćemo", dodao je Stojanović.

Modriča je prijateljsku utakmicu, na kojoj je nastupio fudbaler koji ima virus korona, igrala 19. jula sa Rudar Prijedorom, koji je šest dana kasnije igrao sa Borcem u Banjaluci.