Korona u Veležu upozorila na moguće probleme u ligi naredne sezone

Ukoliko mi ne budemo dovoljno mudri i pametni da nađemo neki svoj model, prepisaćemo iskustva iz velikih liga, poručio je Miodrag O. Lale, predsjednik Komiteta za takmičenje N/FS BiH, reagujući na informaciju o prvom slučaju virusa korona zabilježenom u jednom bh. klubu.

Fudbalski klub Velež potvrdio je u četvrtak da je jedan njihov igrač pozitivan na virus kovid-19, a još trojica su stavljena u karantin preventivno. To je automatski povuklo pitanje šta će se dešavati ukoliko se pozitivni slučajevi pojave i tokom sezone u nekoj od ekipa BH Telecom Premijer lige BiH, a jedno od mogućih scenarija je odgoda narednog meča, ali i testiranje ekipa s kojima je klub igrao u prethodnim kolima.

"Šta će se desiti ako, na primjer, 15. avgusta budemo imali nekog igrača pozitivnog na virus korona u ovom trenutku je hipotetičko pitanje, ali će se sigurno poduzeti neke mjere. Neće proći nezapaženo ili sa izgovorom jedan je zaraženi i nema veze. To se neće desiti! Jedan za sobom povlači još trojicu. Mi ćemo se, ako se to desi, prije svega držati uputa UEFA, a to predviđa karantine, liječenja, izolaciju... Postoji i mogućnost odgode utakmice, ali trebaće se djelovati i po pitanju nekih ranijih mečeva koje je taj eventualno 'sporni' klub igrao", kazao je O. Lale.

Eventualne odgode više mečeva mogle bi donijeti dodatne probleme u samom sistemu takmičenja.

"Moraće se intervenisati, ali je to isto tako i strašna progresija. Postoji mogućnost odgode utakmica, ali zbog zgusnutog kalendara i to bi bio problem. Praktično, ako nam se to desi, išli bismo iz problema u problem, od odgađanja naredne utakmice, do pregleda ekipa s kojima su već igrali, pa nadalje. Čvrsto se nadamo da ćemo uz odgovoran pristup izbjeći neke ozbiljnije situacije", rekao je O. Lele i dodao:

"Ako se ipak desi nešto neželjeno tokom sezone, a ukoliko mi ne budemo dovoljno mudri i pametni da nađemo neki svoj model, rješenje je i da neka iskustva prepišemo iz velikih liga. Dešavale su se takve situacije u Engleskoj, pa su na Ostrvu prevaziđeni problemi. Mi se u svakom slučaju nadamo najboljem. Uradićemo nešto po pitanju, uslovno rečeno, nekog pravilnika ili dorade uputstava koja smo dobili od UEFA."

Iako je N/FS BiH objektivno nemoćan da učini puno toga po pitanju problema koji je globalan, još jednom su apelovali na klubove da se pridržavaju mjera i uputa koje su dobili.

"Imamo mi već upute iz UEFA šta se sve mora sprovesti, koja pravila poštovati i to je već dostavljeno svim klubovima. To, između ostalog, predviđa tunele s dezinfekcijom na svim stadionima, stalna dezinfekcija svih prostorija uključujući i lopte. Kada startuje sezona, mjere predviđaju redovne preglede igrača, članova stručnog štaba i službenih lica prije i nakon utakmice. Takođe, po potrebi pregledi se moraju izvršavati i na poluvremenu ako se primijeti nešto sumnjivo. Ljekarski tim mora biti prisutan na utakmici, a ne samo predstavnici kao što je to ranije nekad bio slučaj. Sve je propisano i treba svi da se trudimo da te propise što više poštujemo", zaključio je on.

Naredna sezona u BHT Premijer ligi BiH počeće 1. avgusta, a ono što je zasad sigurno, prisustva navijača na tribinama barem u početnoj fazi neće biti.