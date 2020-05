Korona zaledila Premijer ligu

​Iz preventivnih razloga odlučili smo da se do 1. jula ne razmatra nastavak profesionalnih liga, rekao je u petak Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Tako je ponovljen raniji stav Kriznog štaba RS koji se odnosi na mjere zaštite i suzbijanja pandemije virusa korona, što praktično znači da su šanse za nastavak takmičenja u fudbalskoj BH Telecom Premijer ligi BiH u aktuelnoj sezoni ponovo svedene na minimum. Izvršni odbor Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine je na sjednici u četvrtak donio odluku kojom se za početak odigravanja preostalih 11 kola predlaže 6. jun. Razgovarano je i o eventualnoj promjeni formata takmičenja, skraćenja ili igranja po grupama, ali su svi takvi prijedlozi odbijeni.

"Ako se ne steknu uslovi za nastavak prvenstva, biće zaleđena tabela i u UEFA će biti prijavljeno postojeće stanje. Što se tiče BH Telecom premijer lige, četiri prvoplasirane ekipe će biti prijavljene za evropska klupska takmičenja u narednoj sezoni. Ekipe koje po plasmanu sele u niži rang, po trenutnim propozicijama treba da ispadnu, međutim sada je nezahvalno prognozirati šta se u međuvremenu može desiti u vezi s njihovim opstankom. Izvršni odbor N/FS BiH će sigurno zasjedati ako dođe do takve situacije i to tijelo će donijeti odluku", rekao je Milorad O. Lale, predsjednik Komiteta za takmičenje N/FS BiH.

To praktično znači da će u Evropu ići lider Sarajevo, zatim Željezničar, Zrinjski te četvrtoplasirani Borac. Na samom začelju su Čelik i Zvijezda 09. Lale tvrdi da u slučaju definitivnog prekida ne postoji mogućnost da UEFA sezonu proglasi nevažećom.

"Ne može se to desiti jer smo iz UEFA već dva puta dobili obavještenje u vezi s takvom eventualnom situacijom. Ističu da moramo imati jake razloge, to znači da moramo imati odluke državnih organa. Kod nas je specifično državno uređenje pa je to onda entitetska odluka. Dakle, nemamo bojazan da UEFA ne prizna ono što N/FS BiH odluči i naravno potkrijepi činjenicama nadležnih institucija, ali ostavimo ipak još malo vremena da vidimo kako će se odvijati situacija. N/FS BiH je uputio dopis kriznim štabovima i nadležnim institucijama u oba entiteta na ovu temu, čekamo njihove odgovore", istakao je Lale.

Šeranić je u petak najavio je da će od naredne sedmice početi treninzi profesionalnih sportista i individualni sportovi, ali da je za početak liga još rano jer bi se desilo veliki problem ukoliko bi neko u okviru profesionalne lige bio pozitivan na kovid-19.

"Iz preventivnih razloga odlučili smo da se do 1. jula isprati kakvo će biti zdravlje sportista nakon nastavka treninga, a da se potom razmotri i nastavak takmičenja. Bilo bi veoma teško utvrditi kontakte ako bi se neko unutar liga zarazio i onda bismo morali zaustaviti ligu i poslati sve u kućnu izolaciju. Zato je naša preporuka da do 1. jula ne razmatramo nastavak profesionalnih liga", objasnio je Šeranić.