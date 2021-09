Kosorić pred Velež: pobjedom uljepšati rođendan

Želimo pobjedom uljepšati rođendan, poručio je Aleksandar Kosorić, kapiten Fudbalskog kluba Željezničar uoči sutrašnje utakmice 9. kola M:tel Premijer lige BiH na "Grbavici" protiv Veleža.

Biće to utakmica kojom će tim sa "Grbavice" obilježiti i jubilarnih 100 godina postojanja, a navijači najavljuju posebnu atmosferu i koreografiju na tribinama.

"Željo je nešto posebno, pogotovo kada imate priliku da prisustvujete kada se dešavaju pozitivne stvari, jubilej je nešto posebno i to treba doživjeti. Atmosfera u ekipi je odlična, jedva čekamo utakmicu. Moramo dati posljednji atom snage ako želimo da dođemo do pobjede, svi smo toga svjesni i to neće biti upitno od prvog do posljednjeg trenutka utakmice", rekao je kapiten Aleksandar Kosorić.

Utakmica se igra u subotu s početkom od 17 časova. Prodaja ulaznica danas se vrši do 19 sati, a sutra počinje od 9 sati.

"Tri boda su najbitnija, utakmica kao i svaka druga. Ništa nam ova utakmica nije manje bitna nego prošla ili sljedeća. Pokušavamo da se skoncentrišemo na teren, na ono u čemu mi odlučujemo. Šef sugeriše cijele sedmice da isključimo ove stvari oko nas koje se dešavaju, to je naš zadatak. Ako se skoncentrišemo na teren sigurno ćemo doći do pozitivnog rezultata, a nama je motiv da budemo pravi sutra, da dođemo do pobjede i uljepšamo rođendan", poručio je Kosorić.