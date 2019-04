Kostić i Ajntraht precrtali Benfiku, Arsenal i Čelsi lagano do polufinala LE

Fudbaleri Ajntrahta napravili su veliki preokret u dvomeču četvrtfinala Lige Evrope sa Benfikom i, poslije poraza u Lisabonu od 4:2, trijumfom na svom terenu 2:0 obezbijedili plasman u polufinale. Tamo ih čeka duel sa Čelsijem, dok se u drugom polufinalu sastaju Arsenal i Valensija.

Velike zasluge za taj podvig njemačkog kluba idu i srpskim reprezentativcima Mijatu Gaćinoviću i Filipu Kostiću, koji su bili u glavnim ulogama kod vodećeg pogotka domaćih.

Igrao se 37. minut kad je Gaćinović snažno ka golu gostiju, a na odbijenu loptu od stative natrčao Kostić i sproveo je u mrežu.

Istina, pogodak Kostića nije trebalo da bude priznat pošto je levonogi fudbaler bio u očiglednoj nedozvoljenoj poziciji prilikom šuta Gaćinovića, ali je pomoćni sudija napravio veliki previd i oštetio Benfiku.

Treba podsejtiti i da glavni sudija Danijele Orsato nije mogao da konsultuje VAR u ovoj situaciji, pošto će on u Ligi Evrope ove sezone biti korišćen samo u finalu.

I u nastavku je Ajntraht nastavio sa velikim napadima, u nadi da će doći do potrebnih 2:0, a to se dogodilo u 67. minutu, poslije nekoliko poluprilika. Ante Rebić je dodao do Sebastijana Rodea na dvadesetak metara, a bivši vezista Bajerna i Dortmunda preciznim udarcem pogodio gol gostiju za veliko slavlje na Komercbank areni.

Do kraja su viđena uzbuđenja na obe strane, Frankfurt je u nekoliko navrata mogao i do trećeg pogotka, kojim bi rešio pitanje prolaska dalje, ali su opasni bili i Portugalci.

Najozbiljniju šansu propustio je Eduardo Salvio, koji je u finišu šutirao nedovoljno snažno iz izgledne pozicije.

Orlove iz Frankfurta u polufinalu očekuje duel sa Čelsijem, koji je izbacio prašku Slaviju duplom pobjedom.

Ekipa Mauricija Sarija slavila je u Pragu prošle nedjelje 1:0, dok je na Stamford bridžu u goleadi bilo 4:3.

Furizono su domaći ušli u revanš, pa su već do 27. minuta imali 4:1. Tim delom meča dominirali su Pedro i Olivije Žiru. Najprije je Španac iskoristio asistenciju Francuza u petom minutu za početno vođstvo, da bi u 17. bila viđena obrnuta situacija za 3:0.

U međuvremenu je defanzivac Slavije dijeli postigao autogol u 10. minutu, a i u toj akciji učestvovao je Pedro. Gosti su smanjili na 3:1 preko Součeka u 26, ali je već u sledećem napadu Pedro ponovo zatresao mrežu.

Plavci su u nastavku spustili gas, što je i bilo očekivano usled ogromnih 5:1 u ukupnom zbiru, pa je Slavija iskoristila takvu situaciju i uspjela da ublaži poraz.

Zasluge za to pripadaju dvostrukom strelci Ševčiku, koji je pogađao gol Kepe u 51. i 55. minutu za konačnih 4:3.

U derbiju četvrtfinala, Arsenal je pitanje prolaska dalje riješio već u 36. minutu revanša na San Paolu.

Aleksandar Lakazet je sjajno izveo slobodan udarac sa preko 25 metara, pogodio u Meretov ugao i donio Tobdžijama veliku prednost ekipi Unaija Emerija.

Napoliju je u tom trenutku bilo potrebno da postigne četiri gola, pošto je prvi duel u Londonu pripao Arsenalu 2:0, ali Napolitanci do kraja nisu uspjeli nijednom da zatresu mrežu Petra Čeha.

Tobdžije će se u borbi za finale sastati sa Valensijom, koja je i u revanšu na svom terenu savladala Viljareal.

Poslije 3:1 na strani, "slijepi miševi" su slavili na Mestalji 2:0 i tako na ubedljiv način prošli u polufinale.

Lator je bio strijelac u 13. minutu, pošto je odlično utrčao po levoj strani i asistenciju Guedeša krunisao golom iskosa, a konačan rezultat postavio je Dani Pareho iz slobodnog udarca.

Polufinalni dueli na programu su drugog i devetog maja. U prvom susretu domaćini su Ajntraht i Arsenal.

(sportklub.rs)