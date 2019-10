Kovač prekinuo trening zbog sumnje u srčani udar svjetskog prvaka

Užasan događaj potresao je fudbalere Bajerna iz Minhena tokom nedjeljnog jutarnjeg treninga.

Jutros su trenirali samo oni koji nisu igrali u razočaravajućem remiju s Augzburgom 2:2, a između ostalih i Tomas Miler, Alfonso Dejvis i Korentin Toliso.

Kako piše njemački Bild, tokom jedne vježbe s loptom Toliso je iznenada sjeo na pod i uhvatio se za grudi, u predjelu gdje se nalazi srce. Svi oko njega su se prepali i pomislili da je riječ o srčanom udaru, nečem što nije uobičajeno za dob i fizičku spremu u kojoj se nalazi svjetski prvak s Francuskom.

Niko Kovač je istog trenutka zaustavio trening, a u pomoć je pozvan klupski doktor Peter Juebleker koji je Tolisa i pregledao. Bajern se službeno nije oglasio o ovom incidentu, a Bild navodi da je Juebleker kasnije viđen kako razgovara na telefon i detaljnije objašnjava šts se dogodilo. Njemački list navodi da je sa druge strane slušalice mogao biti neko iz ljekarske službe ili neko iz Uprave Bajerna.

Bild dodaje da se Korentin Toliso nakon svega osjeća dobro te piše da je trenutak nelagode došao u vrlo kratkom roku, u gotovo nekoliko sekundi, zbog čega je morao prestati s treningom.

(Index.hr)

Shock moment in training today: Corentin Tolisso sat down on the pitch and grabbed his heart with his right hand then got checked by Dr. Peter Ueblacker while his teammates and coaches were worried. Fortunately, Tolisso is well again now & it was just a short dizziness [Bild] pic.twitter.com/UOeAaPLhQU