Kovačić uskoro postaje igrač Mančester Sitija

Hrvatski veznjak Mateo Kovačić (29) uskoro će postati novi igrač Mančester Sitija, objavio je najpoznatiji svjetski stručnjak za transfere Fabricio Romano na svom Twitteru.

Italijan je dodao i detalje velikog posla koji se spremao već sedmicama, a sada je preostao još samo ljekarski pregled i zvanična objava.

Kovačić je davno dogovorio platu sa Sitijem te je sada postignut i dogovor između klubova budući da će prvak Evrope za Hrvata uplatiti 35 miliona evra.

Fiksna odšteta je 30 miliona evra, dok bi preostalih pet stiglo kroz razne bonuse.

EXCL: Mateo Kovacić joins Manchester City from Chelsea, fee agreed and done deal — here we go! #MCFC Agreement between clubs just reached for £30m fee. Personal terms agreed two weeks ago, Kovacić only wanted Man City. Medicals in the next days. New midfielder for Pep pic.twitter.com/cXU7ZDSKMf