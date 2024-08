Kraj: Pepe završio karijeru

Još jedna velika fudbalska karijera je završena – legendarni Pepe odlučio je da Evropsko prvenstvo bude posljednje takmičenje na kojem će nastupiti.

Momak rođen u Brazilu proslavio je portugalski fudbal, a za nacionalni tim ove zemlje odigrao je 141 utakmicu i dao osam golova.

Beskompromisni borac povlači se sa terena, a fudbal će biti siromašniji za velikog fajtera, koji nije žalio ni protivnika, ali ni sebe.

Spekulisalo se da će poslije pet godina u Portu otići u Saudijsku Arabiju jer je iako u 42. godini života i dalje u fantastičnoj kondiciji.

Međutim, odlučio je da stavi tačku na sjajnu karijeru tokom koje je bio i klupski i reprezentativni šampion svijeta.

Sve je počelo u Maritimo, potom je odigrao tri sezone u Portu, nakon kojih je deceniju proveo u Realu.

Uslijedio je odlazak u Bešiktaš u čijem dresu je bio u jednoj sezoni i onda povratak u njegov Porto, gdje je ostao do kraja fantastične karijere.

Odigrao je ukupno 878 utakmica, osvojio 34 trofeja. Karijera za divljenje, piše CDM.

OFFICIAL: Pepe announces his retirement at 41 years old. 878 games, 34 trophies and one of the best defenders around for years… Legend. pic.twitter.com/YDrl6BBa6g