Kraj crnom nizu: Najgora ekipa na svijetu slavila nakon 73 utakmice

Fort William već je duže vrijeme nosio titulu najgore britanske profesionalne ekipe. Ali klub iz škotske Highland League konačno je stao na kraj crnom nizu. Nizu koji je trajao čak 73 utakmice! Odnosno, 840 dana.

U Kupu Sjeverne Škotske trijumfirali su protiv Nairn Countyja s visokih 5:2. A pričamo o ekipi koja je prošle sezone imala 'prekrasnu' gol-razliku minus 221 pogodak.

"Nevjerovatne stvari", pohvalili su se na službenom Twitter profilu kluba i dodali:

"Nevjerovatan osjećaj, hvala svima koji su došli. Bila je ovo odlična večer na Claggan Parku."

Moramo priznati da nismo čuli za Fort William, ali očito su zapeli za oko fudbalskim fanaticima širom svijeta jer su iz kluba i njima uputili zahvalu.

"Hvala svima iz cijelog svijeta koji su proslavili s nama. Vaša podrška nije ostala nezapažena."

A navijači koji su se našli na stadionu kapaciteta 1800 mjesta, bili su izvan sebe.

"Pa ovo je ravno slijetanju čovjeka na mjesec! Svako pamti gdje se nalazi ili gdje se nalazio kad Fort William upiše pobjedu...", napisao je jedan.

A great night at ClagganPark tonight. An Unbelievable feeling We would like to thank everyone who came along to ClagganPark tonight. And we would like to thank everyone online, around the world who have celebrated with us. Your support doesn’t go unnoticed. Thank you

— Fort William FC (@FortWilliamFC) July 31, 2019

Zanimljivo, klub je prošlu sezonu upisao samo dva remija, a završio ju je sa minus 7 bodova. Kako je to moguće? Jednostavno. Triput su na teren slali igrače koji nisu imali pravo nastupa i liga im je oduzimala bodove!

O njima i njihovom užasnom nizu je čak i škotska podružnica BBC-a snimila dokumentarac, ali sad su svjetska senzacija. Igrači koji su plaćeni 20 funti sedmično.

(tportal.hr)