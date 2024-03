Kraj godine za Svena Botmana

Štoper Njukasla Sven Botman pokidao je ukršteni ligament koljena i čeka ga operacija i opravak od šest do devet mjeseci. Nizozemski defanzivac povrijedio se desetak minuta prije kraja meča u FA kupu Engleske protiv Mančester sitija.

