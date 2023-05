Kraj jedne ere: Serhio Buskets se oprostio od Barselone

​Serhio Buskets, jedna od najvećih ikona Barselone u istoriji i dugogodišnji kapiten kluba, donio je odluku da napusti klub na kraju sezone.

"Blaugrana" je putem emotivnog videa na društvenim mrežama potvrdila rastanak s ovom legendom, koja je tokom svoje profesionalne karijere nosila samo dva dresa - Barselone i španske reprezentacije.

Buskets je postigao izvanredne uspjehe u oba dresa. Sa španskom reprezentacijom osvojio je naslov svjetskog prvaka (2010) i evropskog prvaka (2012), dok je s Kataloncima osvojio ukupno 31 trofej.

Sergio Busquets leaves Barcelona, it’s official. #Busquets Legend of the club after 18 years and… 3x Champions League 3x FIFA Club World Cup 8x La Liga 3x UEFA Super Cup 7x Copa Del Rey 7x Spanish Super Cup Next chapter, expected to be Saudi Arabia. pic.twitter.com/hn9RTFQ0i8