Kraj prvog poluvremena: Bez golova na ''Vembliju'', Dortmund bolji (FOTO/VIDEO)

Više nego uzbudljiva sezona Lige šampiona polako se bliži kraju i sve će stati u jednu utakmicu na legendarnom "Vembliju", gdje će o tituli novog prvaka Evrope odlučivati Dortmund i Real Madrid. Poslije 11 godina njemački predstavnik bori se za drugi trofej u istoriji, dok će španski velikan, pokušati da obogati već svoju prepunu riznicu, 15. titulom.

45'+4 - Kraj prvog poluvremena. Na pauzu se ide bez golova. Borusija je bila bolji protivnik, više je prijetila, ali nije uspjela da kapitalizuje na svojim brojnim šansama. Sa druge strane, Real će morati bolje, jer ovako samo idu ka porazu i udaljavaju se od svoje 15. titule.

45'+ - Četiri minuta nadoknade.

41' - Nova šansa za ''Milionere''. Sabicer sa distance upućuje top, ali Kurtoa brani i izbija u korner.

40' - Sada prvi žuti karton za igrača Borusije. Niko Šloterbek nakon prigovora dobija karton.

35' - Prvi žuti karton na utakmici za Vinisijusa poslije faula u napadu.

33' - Borusija daleko bolja, Real izgleda izgublje i ne liči na sbe. Čini se da brzina u tranziciji Njemačkog tima trenutno Madriđanima i ne odgovara baš najbolje.

28' - Ponovo Adejemi, ponovo dobra prilika, ali ovoga puta Kurtoa dobro brani.

23' - Stativa za Dortmund, Filkrig umalo zatresao mrežu.

21' - Prilika utakmice za Adejemija, ali mladi Nijemac nije znao da iskoristi. Previše je otišao na stranu, a Karvahal je stigao da interveniše i loptu izbaci u korner, poslije kojeg nije bilo velikih uzbuđenja.

15' - Real je odmah uzvratio. Vinisijus je šutao pored gola, ali bez veće opasnosti za Kobela.

14' - Prva prilika na utakmici kada je Filkrig pobjegao iza odbrane Reala i uposlio Branta koji je za malo pored gola šutao.

11' - Tvrda utakmica na početku. Ni jedni ni drugi ne žele da naprave neku kobnu grešku koja bi njihov tim mogla da stavi u deficit.

6' - Prvi korner na utakmici i to za Dortmund, ali bez većih problema za Real.

