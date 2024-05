Kraj puta za Brajton i De Zerbija

Fudbalski novinar Fabricio Romano objavio je da će Roberto de Zerbi napustiti Brajton na kraju ove sezone.

De Zerbi je privukao pažnju prethodnih sezona sa sjajnim rezultatima njegovih klubova. Sutra će mu protiv Mančester junajteda biti posljednji meč na klupi ovog kluba.

BREAKING: Roberto de Zerbi leaves Brighton at the end of the season, decision made. His final game will be tomorrow vs Man United then de Zerbi will be available for new chapter. pic.twitter.com/Xjr2zsbLHh